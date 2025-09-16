Quiénes son los candidatos del distrito 8 que abarca Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Tiltil, Pudahuel y Quilicura
Cuatro de los ocho actuales diputados por la zona irán a la reelección. Los partidos apostaron por exautoridades y rostros de TV para disputar un escaño.
Una dura disputa por conseguir alguno de los ocho cupos a la Cámara de Diputados que entrega el distrito 8 que componen las comunas de la Región Metropolitana: Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Tiltil, Pudahuel y Quilicura.
Los actuales diputados por la zona son Carmen Hertz (PC), Claudia Mix (FA), Alberto Undurraga (DC), Cristián Labbé (PNL), Agustín Romero (REP.), Joaquín Lavín (UDI), Rubén Oyarzo (IND.), Viviana Delgado (IND.).
Para las elecciones del 16 de noviembre solo cuatro de los actuales diputados por el distrito buscarán la reelección, no obstante, habrá varias figuras políticas que buscarán un escaño.
Candidatos destacados
Una de las actuales diputadas que repostulará por el distrito es Claudia Mix quien será acompañada en el Frente Amplio por la exconvencional constituyente, Tatiana Urrutia.
También en el bloque Unidad por Chile, el Partido Comunista intentará mantener el escaño que deja Carmen Hertz, quien postulará al Senado, y para ello presentó entre sus cartas al exministro Marcos Barraza, quien hoy es uno de los principales asesores de la candidata presidencial Jeannette Jara.
En tanto, dos actuales diputados por el distrito irán por la reelección pero representando a partidos distintos a los que llegaron al Congreso. Una de ellas es Viviana Delgado quien obtuvo un escaño en 2021 en representación del Partido Ecologista Verde y ahora representará al Partido Liberal. Otro es Rubén Oyarzo quien llegó a la Cámara Alta militando en el Partido de la Gente y ahora representará al Partido Radical.
Uno que no va a la reelección es el diputado y expresidente de la DC, Alberto Undurraga. El partido intentará retener ese cupo presentando a Claudia Atenas y como independiente en cupo de la colectividad al animador de TV, Juan Carlos “pollo” Valdivia
Otro que sí va a la reelección es Agustín Romero (REP). Su colectividad presentó también al general (r) Enrique Bassaletti como carta para conseguir un escaño.
A su vez, la UDI buscará retener el cupo que deja Joaquín Lavín del exalcalde de Colina, Mario Olavarría; Beatriz Lagos y Sebastián Keitel quien va como independiente y es hijo del senador del mismo de Evópoli del mismo nombre.
En tanto, en representación de RN postula la exseremi de Salud, Rosa Oyarce; acompañada por César Vega y Nataly Ortúzar.
Otros nombres que llaman la atención el del exalcalde de Maipú Christian Vittori quien va en cupo del FRVS y el exchico Reality Gonzalo Egas, quien postula por Demócratas.
Todos los candidatos
- Agustín Romero Leiva (REP.), Cambio por Chile
- Enrique Bassaletti Riess (IND. REP.), Cambio por Chile
- Catherine Cebulj Navarrete (REP.), Cambio por Chile
- Nehel Enrique Muñoz Lagos (PSC), Cambio por Chile
- Felipe Andrés Corvalán Destefani (PSC), Cambio por Chile
- Ítalo Andre Omegna Vergara (PNL), Cambio por Chile
- Anita Dolores Patricia Escobar Gattas (IND. PNL), Cambio por Chile
- Juan Carlos Gómez Escobar (PNL), Cambio por Chile
- Pier Giuseppe Karlezi Hazleby (PNL), Cambio por Chile
- Jorge Galdames Horostica (DEM.), Chile Grande y Unido
- Gonzalo Egas Pourailly (DEM.), Chile Grande y Unido
- Elizabeth Carrasco Urrutia (DEM.), Chile Grande y Unido
- Rosa Oyarce Suazo (RN), Chile Grande y Unido
- César Vega Lazo (RN), Chile Grande y Unido
- Nataly Francisca Ortúzar Méndez (RN), Chile Grande y Unido
- Sebastián Keitel Rondón (IND. UDI), Chile Grande y Unido
- Beatriz Lagos Campos (UDI), Chile Grande y Unido
- Mario Olavarría Rodríguez (UDI), Chile Grande y Unido
- Cristián Alejandro Contreras Radovic (PDG), Partido de la Gente
- Leyla Massiel Jara López (PDG), Partido de la Gente
- Richard Eduardo Matta Parra (PDG), Partido de la Gente
- Lucy del Carmen Muñoz Marticorena (PDG), Partido de la Gente
- Sandra Luz Vergara Castro (PDG), Partido de la Gente
- Félix Enrique Molina Riquelme (PDG), Partido de la Gente
- Jacqueline Patricia Alarcón Borquez (PDG), Partido de la Gente
- Andrés Guillermo Henríquez Riquelme (PDG), Partido de la Gente
- Francisco Flores (PTR), Partido de Trabajadores Revolucionarios
- Rubén Darío Oyarzo Figueroa (PR), Unidad por Chile
- Viviana Soledad Delgado Riquelme (PL), Unidad por Chile
- Cristopher Andrés Valdivia Olate (PL), Unidad por Chile
- Gustavo Adolfo Gatica Villarroel (IND. PC), Unidad por Chile
- Marcos Barraza Gómez (PC), Unidad por Chile
- Claudia Atenas Soza (DC), Unidad por Chile
- Juan Carlos Valdivia Lena (IND. DC), Unidad por Chile
- Tatiana Urrutia Herrera (FA), Unidad por Chile
- Claudia Mix Jiménez (FA), Unidad por Chile
- Cesar Camilo Leiva Rubio (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Carlos Javier Astudillo Ulloa (IND. AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Javier Alejandro Ibarra Reyes (AH), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Guillermo Flores Contreras (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Christian Vittori Muñoz (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- David Quezada Gómez (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Erica Velásquez Montenegro (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Jaime Cayuqueo Zambrano (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Elisa Andrea Rojas Herrera (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- María Teresa Álvarez Aguilar (PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Máximo Quitral Rojas (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Rossana Del Pilar Tarsetti Guajardo (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Pablo Andrés Morales Montoya (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Yessenia Lia Crisóstomo Valenzuela (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Richard Tapia Fuentes (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
- Amauri Alen Quilaleo Valencia (IND. PH), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
