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    Política

    Quieren a Kast presente: Partido Republicano prepara actividad para celebrar su 7º aniversario

    En la colectividad organizan un evento en julio, al que esperan que pueda llegar el Mandatario. Su asistencia sería un gesto importante para la militancia, en consideración de que él abandonó sus filas al asumir la Presidencia.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    “El próximo gobierno va a ser de derecha”. Esa fue una frase incluida en el punto de prensa que José Antonio Kast protagonizó el 10 de junio de 2019, cuando, en las oficinas del Servicio Electoral (Servel), inscribió el Partido Republicano.

    Aunque su pronóstico no se cumplió, puesto que Gabriel Boric fue quien encabezó el gobierno siguiente, Kast logró su propósito de llevar a la derecha a La Moneda en 2025. Y lo hizo en nombre del Partido Republicano, colectividad fundada por él que este miércoles cumple siete años de vida.

    Pese a que la efeméride se celebra mañana, en la colectividad que encabeza el senador Arturo Squella no tienen grandes planes para esta fecha. Sin embargo, sí está estipulado celebrar un nuevo aniversario de constitución nacional del partido en julio, en una fecha aún por confirmar.

    Los detalles del evento aún son afinados por la directiva que encabeza Squella. Lo que es claro es que esperan que asista el hoy Presidente Kast, quien renunció a su militancia -como gesto de amplitud- en marzo de este año, antes de asumir como jefe de Estado.

    El paso al costado de Kast constituyó un golpe duro para la dirigencia y la militancia republicana. Tanto así, que el secretario general de republicanos, Vicente Bruna, debió hacer un trabajo de contención con sus filas para explicar las motivaciones detrás del gesto. Por lo mismo, un acercamiento del Presidente Kast con la militancia sería valorado por la colectividad.

    En todo caso, no sería primera vez que Kast participa de una instancia partidaria con alguna de las colectividad del oficialismo. A fines de abril de este año, el Mandatario se sumó al consejo general de Renovación Nacional, cuando la senadora Andrea Balladares asumió como timonel de esa colectividad.

    En años anteriores, republicanos celebró su aniversario con asados en la sede de la colectividad, donde también se proyectaron videos protagonizados por Kast en que abordaba la historia de la colectividad que nació como una alternativa a la derecha tradicional.

    Ahora que gobiernan junto a Chile Vamos y otros partidos, es una idea sobre la mesa extender la invitación al aniversario a otras colectividades.

    En estos siete años, republicanos se ha caracterizado por su constante crecimiento. Hoy ostentan la bancada de diputados más grande del Congreso, con 31 integrantes. Tienen, además, cinco senadores. Los militantes Martín Arrau y María Jesús Wulf destacan como ministros de Seguridad y Desarrollo Social, respectivamente. Hasta abril de 2015, la tienda tenía 23 mil militantes a lo largo del país.

    Más sobre:Partido RepublicanoPresidente KastJosé Antonio KastAniversarioLa Tercera PM

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