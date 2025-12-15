SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Ramírez insta a una amplia alianza en la gestión Kast: "Para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia"

    En diálogo con Desde La Redacción, el timonel de la UDI planteó que, a su parecer, "todos los partidos que se definieron a sí mismos como opositores a Boric debieran decir que sí" a una coalición para el gobierno de Kast.

    Paula Pareja 
    Paula Pareja

    El Presidente electo, José Antonio Kast, ha tenido una mañana cargada de actividades luego de triunfar en las elecciones de ayer domingo. Tras participar en un desayuno con autoridades de Buin, el próximo Mandatario se dirigirá al Palacio de La Moneda para conversar con el Presidente Gabriel Boric.

    Para el transcurso de la jornada se espera que el republicano sostenga una serie de reuniones con distintas figuras políticas de la actual oposición. El punto de encuentro será “La Moneda Chica”, inmueble ubicado en la comuna de Las Condes.

    En ese marco, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en conversación con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, reconoció que valoró cuando el entonces candidato Kast hizo un llamado a “un gobierno de unidad nacional”, luego que la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no pasara a segunda vuelta.

    “Él (Kast) hizo un llamado a un gobierno de unidad nacional para resolver estos dos temas en particular, seguridad, una colita ahí de inmigración, y economía”, sostuvo.

    Para el diputado ese llamado fue “sorprendente, porque normalmente el Partido Republicano y José Antonio Kast tenían esta imagen de ser, pongámoslo en estos términos: autosuficientes, y él antes de ganar la elección, empieza a hacer este llamado de gobierno de unidad nacional, convocando a todos los que se autodefinieron como oposición a Boric (…) donde está Amarillos y donde está Demócratas".

    “Cuando el Presidente electo te hace un llamado a un gobierno de unidad nacional para resolver estos dos temas que todos los que hicimos campaña percibimos que son gravísimos y prioritarios para la ciudadanía, no te puedes restar", sostuvo.

    En ese sentido, manifestó: “Para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia. Y vamos a ver cómo se configura eso en los próximos días, conversando en qué va a consistir esta coalición de emergencia."

    Ramírez llamó a no restarle importancia al encuentro que sostendrá esta tarde Kast con los presidentes y secretarios generales de los partidos de oposición, asegurando que estarán figuras “desde Amarillos y Demócratas hasta libertarios (Partido Nacional Libertario) y Social Cristiano”.

    “Si tenemos estos temas que son de verdad una emergencia y te están convocando a resolverlos en un gobierno de unidad nacional, nosotros que también fuimos opositores a Boric, fuimos los primeros en decir vamos, y vamos a colaborar con los que también acepten esa invitación, y eso incluye a libertarios, por supuesto”, sostuvo.

    En esa línea, señaló que, a su parecer, "todos los partidos, movimientos, llámenle como quiera, que se definieron a sí mismos como opositores a Boric debieran decir que sí (a una coalición), porque al final, cuando te están invitando a resolver problemas que todos sabemos que son urgentes (…) la conclusión lógica es que deberíamos todos aportar".

    “Así es como lo ve la UDI, cada partido verá lo que hace, nosotros vamos a trabajar con los que estén”, aseveró.

