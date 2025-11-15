Ramón Díaz Eterovic: “Jara garantiza la libertad de expresión y creación”

Ramón Díaz Eterovic no solo es el vigente premio nacional de Literatura, sino que también es el escritor favorito de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

El autor de obras como “La ciudad está triste” (2000) y “Muchos gatos para un solo crimen” (2005) vota por la abanderada y militante del Partido Comunista. Acá sus razones.

"Es la mejor alternativa para avanzar hacia un mayor desarrollo con un sentido de igualdad y solidaridad. Es garantía del respeto a los derechos humanos en su conjunto, y en lo que concierne a mi oficio de escritor, garantiza la libertad de expresión y creación. Su proyecto es democrático y participativo. No incluye, como los proyectos de la extrema derecha, expresiones y anuncios de medidas autoritarias que recuerdan los años de dictadura vividos en Chile".

¿Y qué tiene ella que no tenga el resto?

Tiene una visión de país enfocada en las necesidades y derechos de todos los chilenos. Conoce la realidad del pueblo chileno, sus carencias en materia de educación, trabajo y salud, y tiene la voluntad de superarlas desde la participación del Estado, y no dejarlas al arbitrio de los negocios privados que desde hace tiempo tienen reducida la vida de los chilenos a un pago o deuda permanente que los agobia desde que nacen y hasta la muerte.

Si su candidato no pasa a la segunda vuelta, ¿qué haría?

No tengo ninguna duda de que Jeannette Jara pasará a la segunda vuelta.

¿Cómo ha visto el tenor de la campaña?

Especialmente desde la derecha me ha parecido una campaña pobre. Mucha frase hecha, mucha mentira, mucho meme que no aporta a un desarrollo de ideas. Escasas ideas sobre una visión de país, de su futuro y necesidades actuales. Todo parecía reducido a la inseguridad, los inmigrantes y un par de temas más. Las necesidades de Chile son mucho más que eso. No necesitamos planes de emergencia, necesitamos planes de futuro. También se han visto muchas ideas orientadas a generar inseguridad y miedo en los ciudadanos.

¿Qué cree que debería hacer su candidata en caso de avanzar en el balotaje?

Exponer con claridad sus ideas de gobierno y conversar con los ciudadanos, que la mayoría del tiempo están siendo confundidos por la cuantiosa propaganda de la derecha, las encuestas intervenidas y los medios de comunicaciones que son de su propiedad.