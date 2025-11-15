OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ramón Díaz Eterovic: “Jara garantiza la libertad de expresión y creación”

    El escritor y premio nacional de Literatura 2025 vota por la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara. Además, él es el escritor favorito de ella.

    Constanza Moncada M.Por 
    Constanza Moncada M.
    25/09/2025 - RAMON DIAZ ETEROVIC - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Ramón Díaz Eterovic no solo es el vigente premio nacional de Literatura, sino que también es el escritor favorito de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

    El autor de obras como “La ciudad está triste” (2000) y “Muchos gatos para un solo crimen” (2005) vota por la abanderada y militante del Partido Comunista. Acá sus razones.

    "Es la mejor alternativa para avanzar hacia un mayor desarrollo con un sentido de igualdad y solidaridad. Es garantía del respeto a los derechos humanos en su conjunto, y en lo que concierne a mi oficio de escritor, garantiza la libertad de expresión y creación. Su proyecto es democrático y participativo. No incluye, como los proyectos de la extrema derecha, expresiones y anuncios de medidas autoritarias que recuerdan los años de dictadura vividos en Chile".

    ¿Y qué tiene ella que no tenga el resto?

    Tiene una visión de país enfocada en las necesidades y derechos de todos los chilenos. Conoce la realidad del pueblo chileno, sus carencias en materia de educación, trabajo y salud, y tiene la voluntad de superarlas desde la participación del Estado, y no dejarlas al arbitrio de los negocios privados que desde hace tiempo tienen reducida la vida de los chilenos a un pago o deuda permanente que los agobia desde que nacen y hasta la muerte.

    Si su candidato no pasa a la segunda vuelta, ¿qué haría?

    No tengo ninguna duda de que Jeannette Jara pasará a la segunda vuelta.

    ¿Cómo ha visto el tenor de la campaña?

    Especialmente desde la derecha me ha parecido una campaña pobre. Mucha frase hecha, mucha mentira, mucho meme que no aporta a un desarrollo de ideas. Escasas ideas sobre una visión de país, de su futuro y necesidades actuales. Todo parecía reducido a la inseguridad, los inmigrantes y un par de temas más. Las necesidades de Chile son mucho más que eso. No necesitamos planes de emergencia, necesitamos planes de futuro. También se han visto muchas ideas orientadas a generar inseguridad y miedo en los ciudadanos.

    ¿Qué cree que debería hacer su candidata en caso de avanzar en el balotaje?

    Exponer con claridad sus ideas de gobierno y conversar con los ciudadanos, que la mayoría del tiempo están siendo confundidos por la cuantiosa propaganda de la derecha, las encuestas intervenidas y los medios de comunicaciones que son de su propiedad.

    Más sobre:Ramón Díaz EterovicJeannette JaraPresidencialesElecciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    Latam Airlines mejora sus ganancias y casi alcanza US$1.000 millones a septiembre

    Rusia presenta una propuesta alternativa al plan de paz estadounidense para Gaza

    “Disculpas por la humorada”: Mujer que dijo ser prima de Jeannette Jara en video viral habla tras anuncio de querella en su contra

    Cementerio General denuncia que memorial de Daniel Zamudio fue vandalizado y estudia querella

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    3.
    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    4.
    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    5.
    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Servicios

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla
    Chile

    Reportan ataque a carabineros que custodiaban escuela en zona rural de Ercilla

    “Disculpas por la humorada”: Mujer que dijo ser prima de Jeannette Jara en video viral habla tras anuncio de querella en su contra

    Cementerio General denuncia que memorial de Daniel Zamudio fue vandalizado y estudia querella

    Latam Airlines mejora sus ganancias y casi alcanza US$1.000 millones a septiembre
    Negocios

    Latam Airlines mejora sus ganancias y casi alcanza US$1.000 millones a septiembre

    La luz bajará en 2026: ajuste técnico de la CNE finalmente confirma la reducción de las tarifas para los hogares

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount venderá el canal a empresario argentino

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales
    Tendencias

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    España y Portugal están cerca, Alemania juega una final: los cupos al Mundial que se definen en esta fecha FIFA
    El Deportivo

    España y Portugal están cerca, Alemania juega una final: los cupos al Mundial que se definen en esta fecha FIFA

    El nuevo Chile que modela Córdova desafía el invicto de la vetada Rusia

    Christian Garin y Tomás Barrios vencen sus respectivos partidos y se enfrentarán en la semi del Challenger de Montevideo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”
    Cultura y entretención

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos
    Mundo

    Explosión en sector industrial de Buenos Aires desata gran incendio: hay al menos 20 heridos

    Rusia presenta una propuesta alternativa al plan de paz estadounidense para Gaza

    Trump ordena al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp