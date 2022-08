Resto de la mesa DC le quita el piso a Delpin: pedirán a tribunal no acoger desistimiento de querella contra Fuad Chain por “administración desleal”

Luego de que esta jornada se conociera que el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Felipe Delpin, desistiera de la querella presentada contra el ex timonel de la falante Fuad Chain por “administración desleal”, el resto de la mesa directiva del partido afirmó no estar de acuerdo con esta “acción unilateral” de Delpin e indicaron que pedirán al 7º Juzgado de Garantía de Santiago no acoger el desistimiento de la acción judicial.

La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado, firmado por el primer vicepresidente Aldo Mardones; el segundo vicepresidente, Hector Barría; la tercera vicepresidenta, Yasna Provoste; el cuatro vicepresidente, Patricio Ferreira; la quinta vicepresidenta, Francisca Hernández; la secretaria general, Cecilia Valdés, y la presidenta nacional de la JDC, Paulina Mendoza.

El el texto, los firmantes indican que “como es de conocimiento público, a partir de los antecedentes entregados por el Servicio Electoral y otros recabados al interior del partido, se acordó la decisión de presentar acciones judiciales, para que fueran los tribunales de justicia los que determinaran las responsabilidades civiles y penales, si es que existieran, respecto de la enajenación de las propiedades de la colectividad”.

“Hoy, nos hemos enterado del desistimiento de Felipe Delpin de dicha querella en acuerdo con el querellado Fuad Chahin. Los demás integrantes de la mesa directiva, que venimos a suscribir esta declaración, manifestamos nuestro desacuerdo con esta acción unilateral y señalamos que no conocemos las razones que tuvo el presidente del partido para renunciar a la defensa de la integridad patrimonial de la Democracia Cristiana, lo que podría entrañar una inhibición permanente para insistir judicialmente en el caso”, agregan.

Tras indicar que no existe “ninguna intención de formular un ataque político, sino sólo actuar en el marco del mandato que hemos recibido para velar por la integridad patrimonial de nuestro partido”, manifestaron que, en este sentido, ”solicitaremos a la Fiscalía Centro Norte continuar con la investigación y de la misma forma, al Tribunal que tenga por no acogido el desistimiento de la querella presentada por el presidente nacional Felipe Delpin, toda vez que excede las atribuciones de su mandato legal, inclumpliendo nuestros estatutos partidarios y la Ley de Partidos Políticos”.

Provoste: “No se puede incumplir una decisión del Consejo Nacional”

Tras dar a conocer la declaración, la senadora Yasna Provoste reiteró que el resto de la mesa DC desconoce las razones que llevaron a Felipe Delpin a retirar la querella contra Chahin, ya que -recordó- “fue el propio Servicio Electoral, a partir de los antecedentes proporcionados por la administración presidida por Fuad Chain, el que objetó una serie de documentos y llevó a presentar estos antecedentes al Ministerio Público”.

Ahondó en este sentido señalando que “esto fue ratificado en el informe final del Servel, y dado que el Servicio Electoral, a partir de los antecedentes entregados por una administración distinta a la nuestra, le pareció que era necesario recurrir al Ministerio Público, la DC no podía permanecer al margen de esto”.

Esto -señaló la parlamentaria- debido a la necesidad de “velar por la integridad patrimonial, como estamos llamados en nuestra calidad de dirigentes de la mesa nacional”.

Finalmente, Provoste recordó que “la decisión de presentar acciones judiciales no fue una decisión unilateral del presidente de la mesa (Felipe Delpin), sino que esto se encuentra acordado por el Consejo Nacional de la DC, por lo tanto nos parece que no se puede incumplir una decisión del propio Consejo Nacional”.

Sin embargo, consultada si Delpin debiera renunciar a la presidencia de la DC producto de estas acciones, la senadora Provoste declinó referirse al tema.

La acción de Delpin

Durante esta jornada se conoció que, a menos de dos días de interpuesta la querella de la Democracia Cristiana (DC) en contra de su extimonel Fuad Chahin por el presunto delito de “administración desleal”, el actual presidente de la falange, Felipe Delpin, decidió desistir de la acción judicial.

Así se dio cuenta en un escrito ingresado al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde se indica que con dicho desistimiento, el extimonel acepta “renunciar a la acción penal, derivada de la presentación de la querella que aquí se desiste, en especial, de la proveniente del delito de denuncia o acusación calumniosa”. Esto porque tras conocerse la querella, Chahin había anunciado una acción judicial como respuesta.

Sobre la decisión de la falange de desistir de la querella, Fuad Chahin, en diálogo con CNN, señaló que “la mentira tiene patas cortas, tanto así que hoy el presidente del partido ha presentado el desistimiento de la querella. Él me señala que fue presentada sin su consentimiento, sin su conocimiento y que además él no compartía lo que se señalaba en esa acción”.