Restricción de voto extranjero, Brics y aborto: candidatos oficialistas marcan diferencias en debate a un mes de primarias

Este lunes, los precandidatos presidenciales del oficialismo tuvieron la primera instancia, en lo que va de campaña, para evidenciar sus diferencias cara a cara. Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Jeannette Jara (Partido Comunista y Acción Humanista), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (FRVS) llegaron al debate presidencial que organizó Radio ADN, de cara a la primaria del 29 de junio.

Ahí discutieron sobre temas como aborto legal, seguridad, migración, relaciones internacionales y economía.

El aborto, proyecto que el gobierno pretende presentar esta semana, fue uno de los temas más acalorados del encuentro. Jara destacó por afirmar que “si un tema es prioritario, se presenta antes. Lo digo porque, en mi experiencia como ministra, así trabajamos en los temas que de verdad debían discutirse antes, como las 40 horas o la reforma previsional”.

Con sus palabras, Jara cuestionó a la ministra Antonia Orellana (Mujer), quien encabeza el proyecto.

La abanderada del PC no se quedó ahí, sino que también deslizó una crítica al ministro Carlos Montes (Vivienda), con quien también compartió en el gabinete del Presidente Gabriel Boric. Aunque no lo mencionó a él, sí dijo que el plan de emergencia habitacional -que él encabeza- no ha avanzado.

La estrategia de Jara ha sido precisamente destacar su trabajo como ministra del Trabajo a través de los proyectos que pudo concretar, como la reforma de pensiones y las 40 horas.

De hecho, en el pasado ya había hecho comparaciones entre sus logros y los de Tohá, quien encabezó el Ministerio del Interior. “Con Carolina venimos las dos del gobierno, cumplimos roles muy distintos y también tuvimos resultados distintos. Es evidente que ahora en la campaña eso se va a poder demostrar de mejor forma”, planteó la semana pasada en Radio Futuro.

Al margen de los dichos de Jara, el debate sobre el aborto abrió un flanco a Tohá. La exministra fue cuestionada sobre si su coalición -el Socialismo Democrático- se cuadraría en respaldar el proyecto.

“Quiero plantearle a Carolina que ayer escuché al senador Juan Luis Castro (PS) diciendo que él está en contra del aborto. Entonces también le quería preguntar si su sector, el Socialismo Democrático, va a estar a favor de esta ley (...), si ella va a poder alinearlos o no”, afirmó Winter.

Su mensaje fue reforzado en redes por parlamentarios del Frente Amplio, quienes emplazaron a Tohá a cuadrar a su coalición.

Migraciones y el tenso cruce entre Tohá y Mulet

La primera en referirse a este tema fue la exministra del Trabajo, quien, a modo de solución, propuso “hacer un proceso de regularización acotado a quienes efectivamente están aportando y trabajando en nuestro país, y complementarlo con un proceso de relocalización laboral”.

Por su parte, Winter planteó realizar “una inversión importante en tecnología para el control fronterizo”. Además de una regularización, con un “trato como corresponde, porque vamos a expulsar al que por ley debe ser expulsado, pero siempre mirando los derechos humanos”.

Además, el candidato acusó al “gran empresariado” de promover la migración irregular para tener mano de obra más barata.

Luego fue el turno del diputado Mulet, quien aseguró que “cuando uno tiene una casa que se llena de visitas, se liquida la vida de los dueños de casa y de los que llegan (...), aquí hay una situación de colapso de servicios de salud, de educación y vivienda”.

Mulet propuso no solo repatriar a quienes ingresen al país de manera irregular, sino que también tensionar las relaciones con Bolivia para evitar que ese país sea un paso a Chile, y cerrar la frontera.

Después, tras ser consultada sobre si hablar de cerrar fronteras es populista, Tohá respondió que es “desconocimiento, porque no hay una llave para cerrar las fronteras”.

En respuesta al comentario de Tohá, Mulet dijo: “Yo no acepto que me digan desconocimiento”. Y, luego, interpeló a la exministra: “Yo creo que si hubiera sido tan fácil, ¿por qué no tomaste la medida antes?“.

“Porque no es tan fácil y tomé las medidas antes (...). Yo no estoy hablando de que ‘hay que hacer’, estoy hablando de cosas que hicimos. En términos prácticos Chile no tenía ninguna tecnología para controlar la frontera”, contestó Tohá.

Relaciones internacionales

En este punto, Winter apuntó al estado de las relaciones con Venezuela, las que calificó en un “punto muerto”, y sostuvo que está dispuesto a restablecerlas. “En la medida en que algún acuerdo con Venezuela pueda ser confiable y pueda ser bueno para el pueblo de Chile, evidentemente que lo exploraremos”, planteó.

El diputado frenteamplista también descartó que le complique que parte del PC se resista a calificar a Venezuela como una dictadura. “(Eso) nos diferencia. Y lo digo con todo el respeto que me merece. Yo pienso que Venezuela es una dictadura. Yo creo que Nicolás Maduro no ganó las elecciones”, sostuvo.

Jara, por su parte, acusó que en Venezuela “no hay democracia”.

La candidata del PC aprovechó de apuntar al Brics, el foro político y económico creado en 2010 por Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica para contrarrestar el peso de EE.UU. y la Unión Europea en el escenario mundial.

“No me parece que sea un argumento válido no ingresar a los Brics porque alguno de estos países está en un conflicto bélico (Rusia) que, además, repudio porque estoy por la paz. Lo que sí creo que hay que buscar nuevas estrategias porque Estados Unidos, con (Donald) Trump a la cabeza, se ha convertido en un país peligroso para el mundo”, recalcó.

Tohá, por su parte, marcó un matiz con Jara, al señalar que “una cosa es que uno tenga acuerdos con todo el mundo, yo soy partidaria de tenerlos. Otra cosa es que participe de organismos multilaterales. Lo que no soy partidaria es de llegar a esos acuerdos en el momento en que un país tiene una acción violenta contra un Estado vecino, como sucede hoy día con Rusia respecto de Ucrania o como sucede en caso de Israel respecto de Gaza”.

Mulet, en tanto, reafirmó su postura contraria, por ejemplo, al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (conocido como TPP11) y también a que Chile se integre al Brics.

Acuerdo Codelco y SQM

Los representantes del oficialismo también abordaron el desarrollo económico del país y sus principales proyectos para impulsar el crecimiento monetario. Uno de los temas que capturó el debate fue la explotación del litio y el acuerdo entre Codelco y SQM.

Jara planteó la idea de crear una propuesta para la explotación a largo plazo que considere la creación de una empresa nacional del litio.

“Yo creo que SQM tiene deudas pendientes con la sociedad chilena y no de hace varias décadas, de hace muy poco y encuentro raro que nosotros, gente de izquierda, estemos avalando un acuerdo con ellos”, planteó la candidata PC.

En tanto, Winter destacó el acuerdo y defendió que “lo que hace es retomar el control del salar y avanzar hacia la construcción de una empresa real que no sea simplemente un papel”.

En la misma línea, la abanderada del PPD manifestó que el acuerdo “es algo que hay que felicitar”.