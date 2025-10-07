Rincón dice que republicanos “intenta dividir el pacto Chile Grande” y arremete contra el partido: “Son igual de mesiánicos que el FA”

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, disipó la idea de que la colectividad de centro apoye en segunda vuelta a José Antonio Kast, luego de las declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien afirmó que hay militantes demócratas que estarían en conversaciones para apoyar a Kast incluso antes de las elecciones de noviembre.

En conversación con radio Pauta, la senadora Rincón instó a los republicanos a transparentar quiénes son las figuras que han manifestado su voluntad de apoyar a Kast y afirmó: “Lo que pasa acá es que los republicanos intentan dividir el pacto que tenemos de Chile Grande y Unido porque saben que Matthei es la única que ha podido aunar voluntades, fuerzas políticas a personas que venimos de la centroizquierda".

“Yo creo que tratan de instalar una idea que no es, creo que eso es grave. No se hace”, afirmó la legisladora.

Al ser consultada por un eventual apoyo a Kast en segunda vuelta, la presidenta de Demócratas dejó en claro que en la tienda “no trabajarán por aquellos que no han aportado al sentido común, a los acuerdos, a poder avanzar”.

Siguiendo esa línea, Rincón emplazó a los equipos de Kast a “dejar la soberbia” de darse como ganadores.

“Aquí tienen que respetar las instancias partidarias, las decisiones políticas, somos un partido de centro. Ellos están igual de mesiánicos que los del Frente Amplio, que vienen a salvar al país con un tono beatífico, de superioridad moral", sostuvo la senadora.