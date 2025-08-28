RN pide a Servel impugnar candidatura de Daniel Jadue a la Cámara tras ser ratificado como acusado en caso Farmacias Populares

Este jueves, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago confirmó la calidad de “acusado” que tiene el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue en la investigación por su rol a la cabeza de la Asociación Chilena de Farmacias Populares.

El exjefe comunal es acusado de cuatro hechos en los que se configuraría un fraude reiterado, estafa, cohecho y un delito concursal, por los que el Ministerio Público solicitó penas que suman 18 años de cárcel.

Ante esta situación, el abogado Christian Espejo, querellante en la causa, anunció que realizará una presentación al Servicio Electoral para impugnar la candidatura de Daniel Jadue a diputado del Partido Comunista.

A este requerimiento se sumó Renovación Nacional. La solicitud -presentada a través del abogado Marcelo Brunet- está fundamentada en lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución de la República, que establece la pérdida del derecho a sufragio de una persona, por estar acusado en un delito que merezca pena aflictiva.

“Al confirmarse la acusación por el Ministerio Público del militante comunista Daniel Jadue, corresponde que el Tribunal Electoral Metropolitano se pronuncie declarando que él perdió su calidad de elector, lo que significa que no puede votar ni ser candidato. Esperamos que esto se cumpla, por eso solicitamos la declaración de su inhabilidad como candidato al tribunal electoral regional”, aseguró Brunet.