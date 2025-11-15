OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Roberto Ampuero: “Kast es quien tiene el diagnóstico más preciso del país”

    El exministro de Relaciones Exteriores de Sebastián Piñera explica sus razones para apoyar al abanderado del Partido Republicano y se muestra crítico de la campaña de Evelyn Matthei.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Roberto-Ampuero.jpg

    ¿Por qué vota por José Antonio Kast?

    Porque tiene el diagnóstico más preciso del país. Necesitamos un programa de emergencia nacional, pues Chile atraviesa una emergencia. Chile es un avión que está perdiendo altura peligrosamente. Así nos vamos a estrellar. Por eso debemos enfrentar con urgencia los principales problemas que nos agobian: inseguridad, desempleo, narcos, listas de espera, crisis en educación pública y vivienda, reactivación de la economía y recuperación del orden. ¿Hay más temas que resolver? Desde luego. Se gobierna en muchos ámbitos, pero hoy enfrentamos varias crisis que requieren atención urgente y deben atenderse desde el primer día y de forma prioritaria.

    ¿Qué tiene Kast que no tenga el resto de los candidatos?

    Tiene la película clara: serenidad, sensatez, patriotismo, modestia y realismo. Conoce el país, tiene experiencia política y de trabajo. Ha recorrido Chile de norte a sur durante años, se comunica con diversos sectores, muestra espíritu autocrítico y capacidad de aprendizaje.

    ¿Por qué no Matthei? Usted fue cercano a Chile Vamos...

    Porque la campaña de Evelyn, a quien aprecio y respeto, adoptó decisiones de las que discrepo: ataca a quienes combaten a su lado contra la candidata comunista; aún se niega a decir si votará en segunda vuelta por quien represente al sector -algo inaceptable para quien conoció el comunismo-, y porque ha carecido de estrategia definida. La grave emergencia por la que atraviesa Chile exige un programa de emergencia, unidad del sector y claridad en los objetivos, sólo así se conquistan mayorías amplias.

    ¿Qué haría si Kast no pasa a segunda vuelta?

    Haría lo que anunció Kast con generosidad: votar por el candidato del sector que gane. Ahí no me pierdo. ¿Cómo se puede dudar entre votar por alguien del sector y una militante comunista de toda la vida que representa el continuismo de un pésimo gobierno que ha defraudado a los chilenos, incluso a sus propios partidarios de 2022?

