Rodrigo Delgado, vicepresidente AChM y acuerdo que recalendariza elecciones y extiende mandato de alcaldes: "Tiene más cosas positivas que negativas”

¿Qué le pareció el acuerdo para recalendarizar las elecciones, considerando que hubo plantemientos de juntar el plebiscito con las municipales?

Correr el plebiscito iba a generar un desbarajuste en el calendario. En lo personal, me parecía inadecuado que el plebiscito se juntara el mismo día con la elección municipal.

¿Por qué?

Porque la elección municipal tiene un debate mucho más local, menos politizado, que tiene que ver con propuestas más ciudadanas. Cuando se agrega una elección que es más política, más polarizada, se pierde el foco de lo que la gente quiere escuchar respecto de las propuestas municipales.

¿Le hubiera complicado hacer campaña por su reelección y por el “apruebo”?

No, yo he manifestado lo que pienso, no tengo problema. Lo que pasa es que no me imagino una elección municipal basada en una propuesta política nacional. Lo que la gente quiere de un alcalde son propuestas locales, de acuerdo a demandas muy sectorizadas. Entonces, una campaña municipal basada en un plebiscito iba a ser una desnaturalización de lo que es una propuesta municipal. Era mejor separarlos para que el plebiscito no eclipse el debate municipal.

En la práctica, el acuerdo significa cinco meses de extensión del mandato. ¿Qué beneficios o costos puede traer para ustedes en este contexto que vivimos?

Creo que tiene más cosas positivas que negativas, porque da cierta continuidad. Con la crisis sanitaria que no sabemos cuándo va a terminar y la crisis económica que se viene, los alcaldes tenemos que estar muy concentrados en ayudar a nuestros vecinos y siempre una elección local nos saca del foco.

¿En medio de la crisis sanitaria los alcaldes han aparecido doblándole la mano al gobierno en algunas decisiones?

Los alcaldes administramos realidades muy diversas, tenemos que ser empáticos con la comunidad y, por eso, mostramos propuestas que aparecen mucho más conectadas con la realidad.