SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Ruth Hurtado abre nuevo flanco: dice que hoy Jaime Guzmán “estaría en el Partido Republicano y no en la UDI” y que votaría por Kast y no por Matthei

La secretaria general republicana también arremetió contra Chile Vamos, por sus críticas a la columna de opinión de Cristián Valenzuela, y contra Sebastián Sichel, quien dijo que Kast haría "un mal gobierno".

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
JAVIER SALVO/ATON CHILE

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, sostuvo este martes que el histórico dirigente del gremialismo y asesinado senador, Jaime Guzmán Errázuriz, en estos tiempos habría dejado a la Unión Demócrata Independiente (UDI) para irse a la tienda fundada por José Antonio Kast.

Las declaraciones de Hurtado se produjeron durante esta noche en una entrevista con CNN Chile, donde la también candidata al Senado por la Región de La Araucanía fue consultada sobre un hipotético escenario en el que el ideólogo de la UDI aún estuviera con vida y los comicios presidenciales del próximo 16 de noviembre.

Ante esto, Hurtado afirmó que “está clarísimo. (Votaría) por José Antonio (Kast), no por Evelyn Matthei”.

Hurtado explicó que su opinión se funda “porque (ambos) defendieron los mismos ideales, porque querían el bien común para Chile, y porque tenían bases programáticas muy parecidas”.

En el mismo escenario, se le consultó por qué no lo haría por Matthei, a lo que manifestó que “ella ha tenido demasiado giro hacia el centro y creo que eso le hizo perder en algún minuto la dirección, creo que hoy día ya encaminó eso, está mucho más enfocada a hablarle al público nuestro, digamos, pero de la oposición me refiero”.

“Pero creo que sin duda hoy día Jaime Guzmán estaría en el Partido Republicano y no en la UDI”, manifestó Hurtado.

Hurtado agregó que “probablemente se habría ido con José Antonio en el minuto que José Antonio toma la decisión de eso”.

Dardos contra Chile Vamos y Sebastián Sichel

Durante la entrevista, Hurtado también fue requerida por las críticas que desencadenó la columna de opinión del asesor de Kast, Cristián Valenzuela, la que tituló “Parásitos” y que despertó críticas desde Chile Vamos y otros sectores.

En esa línea, Hurtado afirmó no tener una “autocrítica” por el lenguaje usado en el texto e incluso agregó que “yo soy un poquito más fuerte”.

“Más allá de recomponer las relaciones (con Chile Vamos) yo creo que lo que está esperando la ciudadanía es que nosotros, más allá de si alguien se siente o es delicado de piel, digamos las cosas como son”, defendió Hurtado el contenido de la columna.

Ante los llamados de Chile Vamos a rectificar los dichos e incluso a pedir disculpas, Hurtado fue preguntada sobre si la coalición era “delicada de piel”, tras lo cual lanzó que “no solo Chile Vamos, yo creo que la clase política en general está acostumbrada a que las traten con privilegios, que las traten como una cierta elite privilegiada, y la verdad es que somos servidores públicos”.

En la antesala, el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, sostuvo que, en los planteamientos del Partido Republicano, también una “superioridad moral”, la que fue atribuida en los hechos al Frente Amplio y a Giorgio Jackson anteriormente.

“Veo a Chile Vamos más preocupados de atacar al Partido Republicano que de estar en una oposición que sea propositiva en dar mensaje a la ciudadanía y en hacer frente a la candidata de la continuidad de este mal gobierno”, afirmó.

Sin embargo, sus críticas fueron más duras a la hora de ser consultada por las declaraciones de Sebastián Sichel, quien planteó en Desde La Redacción que el Partido Republicano haría “un mal gobierno”, y se mostró contrario a que desde Chile Vamos se sumen a un eventual gobierno de Kast.

“Evito escuchar sus comentarios porque siempre son mala leche, entonces no llaman a la unidad, no contribuyen en nada, Todavía sigue dolido por no haber pasado segunda vuelta y haber salido cuarto y que le ganara un candidato que estaba haciendo campaña desde fuera de Chile. Entonces, yo entiendo el resentimiento de Sichel, pero creo que hoy día estamos por sobre los egos personales o los resentimientos propios, tal como lo vivimos en 2022 para ese glorioso resultado del rechazo", sostuvo.

Y añadió: “A mí me encantaría que se guardara sus opiniones y que se dedicara a gobernar su comuna, que tiene bastantes problemas todavía y que, espero que no hayan taimados como él en la elección del 2021, que se fueron de vacaciones y antes entregaron un tremendo petitorio y permitieron que la izquierda, que nos ha llevado al caos de la crisis de seguridad, a la crisis económica, a la crisis de empleo a la crisis de vivienda, de salud, hoy día nos esté gobernando".

“Creo que él es parte y es cómplice de ese resultado por no haber apoyado a un candidato que sí daba la garantía de gobernar bien, gobernar para los chilenos y hoy día es lo mismo que nosotros garantizamos con un gobierno de José Antonio Kast y esperamos que personas como él, sobre todo cuando tienen cargo público ocupen sus minutos en los horarios que corresponden a su trabajo en preocuparse de la comuna y no estar opinando de otros candidatos, sobre todo cuando hacen daño al sector”, lanzó Hurtado.

Más sobre:Ruth HurtadoRepublicanosJaime GuzmánChile VamosSebastián Sichel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dorothy Pérez pide al Congreso más presupuesto para Contraloría: $1.200 millones para evitar colapso de sistemas informáticos

EE.UU. revoca visas a seis extranjeros por celebrar el asesinato de Charlie Kirk

Senado aprueba proyecto que otorga nacionalidad por gracia a la coreógrafa australiana Karen Connolly

Jara responde a Hirsch por su salida de vocería del comando y explica por qué sacó a Albornoz: “Ella misma me lo planteó”

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos

El fenómeno al alza de la vasectomía en hombres sin hijos: estudio atribuye la decisión a mayor responsabilidad

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Ruth Hurtado abre nuevo flanco: dice que hoy Jaime Guzmán “estaría en el Partido Republicano y no en la UDI” y que votaría por Kast y no por Matthei
Chile

Ruth Hurtado abre nuevo flanco: dice que hoy Jaime Guzmán “estaría en el Partido Republicano y no en la UDI” y que votaría por Kast y no por Matthei

Senado aprueba proyecto que otorga nacionalidad por gracia a la coreógrafa australiana Karen Connolly

Jara responde a Hirsch por su salida de vocería del comando y explica por qué sacó a Albornoz: “Ella misma me lo planteó”

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030
Negocios

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030

Primeros 100 días del próximo gobierno: empresarios piden centrarse en medidas proinversión y de seguridad pública

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes
Tendencias

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes

Este concurso busca al chileno que más camina

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

La dura sanción a San Antonio Unido que lo condena a abandonar el profesionalismo
El Deportivo

La dura sanción a San Antonio Unido que lo condena a abandonar el profesionalismo

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

EE.UU. revoca visas a seis extranjeros por celebrar el asesinato de Charlie Kirk
Mundo

EE.UU. revoca visas a seis extranjeros por celebrar el asesinato de Charlie Kirk

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas

El nuevo desafío para Trump tras Gaza: buscar la esquiva paz en Ucrania

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo