Sichel dice no ser partidario de que Chile Vamos se sume a un eventual mandato de Kast y asegura: “Van a hacer un mal gobierno”

En una nueva edición de Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este martes, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel (Ind.), se sumó a las críticas contra el asesor republicano Cristián Valenzuela, debido a su polémica columna de opinión titulada “Parásitos”.

En el texto, que publicado en este mismo diario, la mano derecha de José Antonio Kast reprochaba que el Estado chileno “está drenado por parásitos”.

Sus palabras causaron escozor en Chile Vamos, y las críticas no se hicieron esperar.

Al ser consultado al respecto, el jefe comunal ñuñoíno se sumó a las críticas, y comparó al Partido Republicano con el Frente Amplio.

“Creo que esa forma de usar el lenguaje le hace muy mal a la política en general. Creo que imitamos mal las formas de gobiernos extranjeros cuando terminamos tratándonos así. Nunca ha sido mi forma, no es mi estilo”, comenzó señalando el exministro de Piñera.

“Creo que al final tratar de llamar la atención por adjetivos calificativos es lo único que demuestra falta de contenidos en general. Y por lo tanto, no estoy de acuerdo con la forma en que se refiere”, agregó.

Luego lanzó: “Creo que la experiencia de Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Gabriel Boric, ya nos demostró lo malo que hace la superioridad moral en general” .

“Esta idea de destruir al otro por quien es, lo que termina destruyendo en la convivencia política”, reprochó.

Dicho eso, el también expresidente de Banco Estado acotó: “Cristián Valenzuela ha vivido del Estado mucho tiempo, igual que yo (...) y yo no me atrevo a decir eso habiendo sido funcionario público, tengo respeto por la gente que ha trabajado conmigo”.

“Esto es lo que yo le decía alguna vez a Giorgio Jackson, decía cuando él decía tanto que no iba a ir a elecciones, que iba a renunciar a su dieta, que iba a donar su dieta, le dije ‘cuidado que usted alguna vez va a estar en ese cargo, parece que tiene que decirlo distinto’, y ha habido cero consecuencias. Espero que no le pase lo mismo a Valenzuela, porque probablemente van a terminar contratando familiares políticos, van a terminar contratando gente que viene de su sector político sin los méritos suficientes”, señaló.

“Todas estas tentaciones autoritarias de hacer política desde la verdad absoluta, que la tuvo el Frente Amplio y hoy día republicanos, terminan destrozando el sistema político y yo no estoy para validar eso” , aseveró.

“Mal gobierno”

Finalmente, el alcalde de Ñuñoa aseguró que él no sería parte de un eventual gobierno de Kast, y que tampoco es partidario de que Chile Vamos se sume a esa posible administración.

Con ello, agregó: “Veo el tono de José Antonio Kast y del Partido Republicano y creo que van a hacer un mal gobierno. Me encantaría decir lo contrario”.

Para argumentar su postura, Sichel señaló: “No estuvieron dispuestos a construir acuerdos en materia de pensiones, no puede justificar financieramente los 6 mil millones que van a reducir, etcétera”.

“Veo que no tienen elenco. Entonces, al final, esto es la otra cara de la moneda del Frente Amplio y yo veo el mismo fenómeno”, continuó.

“Entonces la pregunta es, ¿Boric ganó? Por supuesto. ¿Hizo un buengobierno? No. ¿Kast puede ganar? Es una posibilidad cierta. ¿Va a hacer un buen gobierno? Creo que no, salvo que ocurriera un milagro y cambiaran las formas en que ha construido su propio liderazgo el Partido Republicano", cerró Sichel.

