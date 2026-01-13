SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Se desangra la Falange: vicepresidentas DC renuncian y dejan a la mesa nacional en riesgo de caer

    El estatuo de la DC establece que si más de la mitad de los cargos de la directiva están vacantes, corresponderá renovarla por completo. Hoy cinco de los nueve escaños están desocupados.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

    Esta tarde, María Elena Villagrán y Ana María Hernández presentaron sus renuncias a la mesa nacional de la Democracia Cristiana (DC). La salida de ambas, quienes se desempeñaban como vicepresidentas, impactaron con fuerza a la colectividad, puesto que, de los nueve cargos de la directiva, tres ya estaban vacantes. Con ellas, son cinco.

    El problema es que el estatuto de la DC establece que “si los cargos vacantes fueran más de la mitad, procederá renovar toda la directiva”. En ese entendido, en la militancia se ha comenzado a exigir que caiga la mesa entera.

    Invito a los restantes miembros de la mesa nacional a poner sus cargos a disposición, a renunciar, y que podamos resolver la situación actual con nuevas elecciones y discutamos sobre el verdadero proyecto de la DC para los próximos cuatro años”, sostuvo el consejero nacional Nicolás Preuss.

    El domingo dio un paso al costado el senador Francisco Huenchumilla, quien se desempeñaba como presidente nacional. Previamente, abandonaron sus respectivos cargos Alberto Undurraga y Gianni Rivera.

    Hernández, Villagrán y Rivera destacaban por ser los vicepresidentes más cercanos a Undurraga cuando él era el timonel de la colectividad. El diputado dio un paso al costado a fines de julio, luego de que la junta nacional de la DC resolviera respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara, a contrapelo de su postura.

    Más sobre:PolíticaDCDemocracia Cristiana

