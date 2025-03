Secretaria general del PC y posible candidatura de Jadue estando formalizado: “no hay un impedimento legal”

La secretaria general del partido comunista (PC), Barbara Figueroa, abordó la salida de Carolina Tohá del Ministerio del Interior para asumir su carrera presidencial y realizó un balance de su partido ante una posible candidatura presidencial de Daniel Jadue.

En conversación con radio Pauta, la secretaria de la tienda comentó la salida de Carolina Tohá: “Nadie podría decir que nos sorprende. Estamos todos los partidos en una época de definiciones, y por lo tanto, resulta normal y natural que durante estas próximas semanas, meses, veamos definiciones de los partidos en torno a candidaturas y precandidaturas presidenciales”.

Además, señaló que como partido se reunieron el 1 de marzo en su Comité Central para realizar sus primeras definiciones: “El criterio principal es que apostamos a la construcción de la lista única a nivel parlamentario, la construcción de un programa con mínimos comunes. Creemos que eso le da mucha solidez a todo el debate presidencial”.

Uno de los nombres que se ha manifestado para ser candidato presidencial, es Daniel Jadue, quien recientemente fue formalizado por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal. Al ser consultada si el estado judicial del exalcalde era un impedimento, Figueroa respondió: “Yo creo que acá lo clave, no es que es un impedimento para el partido solamente. No hay un impedimento legal inclusive. Acá hay consideraciones de todo tipo, y por eso nosotros, lo que hemos señalado es que en materia del debate presidencial, nuestra primera y gran mirada y objetivo es cómo contribuimos al debate del sector respecto de que las fuerzas que somos parte de este gobierno, que somos parte de la coalición, podemos contribuir no solo con nombres, sino que particularmente con proyectos”.

Sobre si los candidatos estarán entre Daniel Jadue y Jeannette Jara, la psicóloga puntualizó que “esos nombres se discutirán en su minuto, pero por lo menos los que usted ha señalado (Jadue y Jara), por lo menos. Evidentemente, hay también consideraciones con otros nombres, cuadros, dirigentes".