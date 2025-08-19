Secretario general del PPD denuncia de plagio al Partido Republicano por eslogan de campaña de José Antonio Kast

El secretario general del Partido Por la Democracia (PPD), José Toro Kemp, denunció que el Partido Republicano plagió el eslogan de la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

Esto, por la frase “la fuerza del cambio”, la cual es identificada como el lema de la colectividad desde 1989 y que está consignado en el artículo sexto de sus estatutos.

“ Yo entiendo que al candidato Kast se le acabaron las ideas porque estar 12 años en campaña presidencial y ser candidato eterno no es una tarea fácil para la creatividad, pero eso es muy distinto a plagiar un eslogan”, aseveró el dirigente.

“La fuerza del cambio es la frase del PPD desde las elecciones parlamentarias de 1989. Con esa frase luchamos para volver a la democracia y tener un Congreso que hoy él desprecia y dice que no es tan relevante”, explicitó Toro.

El dirigente apuntó en contra del candidato presidencial del Partido Republicano por “ intentar apropiarse de una frase que, contrario a lo que él representa , buscaba impulsar el retorno de nuestro sector a la política y a la toma de decisiones tras 17 años de persecución, asesinatos y torturas”.