José Toro (PPD) insta a crear una alianza amplia de la centroizquierda para ser oposición al futuro gobierno de Kast

Siguen los análisis políticos tras el triunfo del republicano José Antonio Kast en las elecciones presidenciales del domingo. El actual oficialismo saca cuentas de la derrota y está haciendo sus análisis de cara al próximo periodo, donde les tocará ser oposición.

En ese escenario, el secretario general PPD, José Toro Kemp, conversó con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, donde reconoció que lo ocurrido el domingo fue “histórico”. “Yo creo que esta es la derrota más grande del progresismo desde la recuperación de la democracia”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que, a su parecer, “el mundo de la centroizquierda tiene que ser capaz de ir confluyendo a una cosa mucho más grande que la diferencia de tantos partidos”.

“Y creo que allá hay un desafío que tenemos de ser capaces de ofrecerle a la ciudadanía un referente centroizquierda, socialdemócrata, socialismo liberal que dé cuenta de cuáles son las necesidades actuales, modernas de Chile”, sostuvo.

Si bien, Toro aclaró que se trata de un “anhelo” personal, señaló que ya le ha planteado la idea a distintos dirigentes.

“Si todos logramos consensuar e ir acordando la necesidad de tener un referente amplio de centroizquierda que permita ofrecer una propuesta a Chile, de qué significa tener un gobierno de nuestra naturaleza, creo que es hacia donde tenemos que avanzar”, indicó.

Toro explicó que esta alianza se podría entender como una “fusión” o “quizá una federación”. “Me da un poquito lo mismo cual de las dos, pero creo que tenemos que tener un instrumento mucho más amplio".

Al ser consultado respecto de qué colectividades podrían caber en esa alianza, señaló que habría espacio para la “Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal y todos aquellos proyectos más grandes o menos que se sientan identificados con la centroizquierda”.

Respecto al Partido Socialista, manifestó que “si quisieran” se podrían unir, aunque destacó que esa colectividad “tiene otra historia, tiene otro componente que también es necesario y tiene una representación en la sociedad chilena también muy importante”.