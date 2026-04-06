Sedini reprocha a la oposición por reparos a proyecto de Reconstrucción: “Si lo rechazan, ellos tendrán que dar la cara”

La secretaria general de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, respondió a los cuestionamientos surgidos de la oposición en contra del megaproyecto de Reconstrucción Nacional que el Ejecutivo ingresaría esta semana a la Cámara de Diputados.

Se trata de una ley miscelánea que incluye un paquete de 40 medidas desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología, cambios en beneficios educacionales, hasta asuntos de seguridad pública.

La iniciativa, pese a que aún no es ingresada al Congreso, ya ha recibido duras críticas de parte de los principales líderes de la oposición. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, la calificó como “ley tutifruti”; la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que es “un proyecto que lisa y llanamente le baja los impuestos a los superricos” y el jefe de bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, remarcó que el megaproyecto del Ejecutivo es “tramposo”.

En la habitual vocería de los lunes, Sedini defendió la propuesta de La Moneda y afirmó que “si hay algo que hemos sido como gobierno, ha sido transparente con todos los chilenos en cada una de las cosas que hemos hecho, y yo creo que eso es innegable”.

“Este proyecto es lo mismo, son las urgencias que Chile necesita y hemos sido tremendamente claros en lo que implican estas medidas. Si la oposición quiere rechazar un proyecto que es un beneficio para todos los chilenos, bueno, tendrá que dar la cara”, advirtió.

De acuerdo a la portavoz del Ejecutivo, el plan “ayuda al crecimiento, a la inversión, a la reconstrucción, a que gente pueda volver a tener su hogar, al empleo informal, a sacar a la gente de esa precariedad y darle la posibilidad de tener beneficios, además a las pymes, para poder generar mejores contratos. Esto es un proyecto de crecimiento, es un proyecto de esperanza para todos los chilenos, que necesitamos sacar de manera urgente y de manera rápida. Y esperamos la colaboración de todos”.

Y luego reforzó: “Si la oposición no quiere ayudar a los chilenos a través de la aprobación de este proyecto, bueno, serán ellos los que tendrán que dar la cara”.

Sobre los tiempos para ingresar la iniciativa, señaló: “Es importante que este proyecto salga bien. Lo vamos a ingresar en los próximos días, pero hemos hecho revisiones, hemos conversado y sociabilizado también con los parlamentarios, porque este tiene que ser un proyecto, lo es, pero tiene que salir aún más robusto, potente, fuerte, porque involucra áreas que son fundamentales para nuestro país y al mismo tiempo toca muchas vidas”.

“Requiere que salga rápido y es por eso que las discusiones se tienen que hacer antes de presentarlo. Queda poco para que esto se haga, estamos ajustando unos últimos detalles. Pero quiero recordarle a todos los chilenos que acá hay medidas concretas. Hay cerca de 400 mil millones con el objetivo de fomentar el Fondo de Emergencia Transitorio para ayudar a quienes sufrieron en los incendios. Con esto además estamos ayudando a las pymes, estamos ayudando al empleo, estamos generando una exención transitoria al pago de IVA a la vivienda, estamos ayudando al mundo de la construcción, estamos ayudando a la inversión”, zanjó.