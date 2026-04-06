SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sedini reprocha a la oposición por reparos a proyecto de Reconstrucción: “Si lo rechazan, ellos tendrán que dar la cara”

    La portavoz del Ejecutivo sostuvo que "son las urgencias que Chile necesita y hemos sido tremendamente claros en lo que implican estas medidas".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministra vocera de gobierno, Mara Sedini. Foto: Mario Tellez. MARIO TELLEZ

    La secretaria general de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, respondió a los cuestionamientos surgidos de la oposición en contra del megaproyecto de Reconstrucción Nacional que el Ejecutivo ingresaría esta semana a la Cámara de Diputados.

    Se trata de una ley miscelánea que incluye un paquete de 40 medidas desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología, cambios en beneficios educacionales, hasta asuntos de seguridad pública.

    La iniciativa, pese a que aún no es ingresada al Congreso, ya ha recibido duras críticas de parte de los principales líderes de la oposición. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, la calificó como “ley tutifruti”; la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que es “un proyecto que lisa y llanamente le baja los impuestos a los superricos” y el jefe de bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, remarcó que el megaproyecto del Ejecutivo es “tramposo”.

    En la habitual vocería de los lunes, Sedini defendió la propuesta de La Moneda y afirmó que “si hay algo que hemos sido como gobierno, ha sido transparente con todos los chilenos en cada una de las cosas que hemos hecho, y yo creo que eso es innegable”.

    “Este proyecto es lo mismo, son las urgencias que Chile necesita y hemos sido tremendamente claros en lo que implican estas medidas. Si la oposición quiere rechazar un proyecto que es un beneficio para todos los chilenos, bueno, tendrá que dar la cara”, advirtió.

    De acuerdo a la portavoz del Ejecutivo, el plan “ayuda al crecimiento, a la inversión, a la reconstrucción, a que gente pueda volver a tener su hogar, al empleo informal, a sacar a la gente de esa precariedad y darle la posibilidad de tener beneficios, además a las pymes, para poder generar mejores contratos. Esto es un proyecto de crecimiento, es un proyecto de esperanza para todos los chilenos, que necesitamos sacar de manera urgente y de manera rápida. Y esperamos la colaboración de todos”.

    Y luego reforzó: “Si la oposición no quiere ayudar a los chilenos a través de la aprobación de este proyecto, bueno, serán ellos los que tendrán que dar la cara”.

    Sobre los tiempos para ingresar la iniciativa, señaló: “Es importante que este proyecto salga bien. Lo vamos a ingresar en los próximos días, pero hemos hecho revisiones, hemos conversado y sociabilizado también con los parlamentarios, porque este tiene que ser un proyecto, lo es, pero tiene que salir aún más robusto, potente, fuerte, porque involucra áreas que son fundamentales para nuestro país y al mismo tiempo toca muchas vidas”.

    “Requiere que salga rápido y es por eso que las discusiones se tienen que hacer antes de presentarlo. Queda poco para que esto se haga, estamos ajustando unos últimos detalles. Pero quiero recordarle a todos los chilenos que acá hay medidas concretas. Hay cerca de 400 mil millones con el objetivo de fomentar el Fondo de Emergencia Transitorio para ayudar a quienes sufrieron en los incendios. Con esto además estamos ayudando a las pymes, estamos ayudando al empleo, estamos generando una exención transitoria al pago de IVA a la vivienda, estamos ayudando al mundo de la construcción, estamos ayudando a la inversión”, zanjó.

    Más sobre:Reconstrucción NacionalOposiciónJosé Antonio KastMara Sedini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Uso indebido de licencias médicas en sector salud: de los 12.053 sumarios iniciados solo se ha cerrado el 2,78%

    María José Hoffmann (UDI) y desvinculación de directora de SernamEG: “Se ha manejado pésimo”

    Cerna comparte antecedentes sobre solicitud de retiro a Peña y enfatiza: “Quien toma las decisiones en la PDI es este director”

    Informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito: víctimas de homicidio registra caída de 14,2% respecto a 2025

    Oposición llama al gobierno de Kast a retomar el Mepco y separar iniciativas de megaproyecto de Reconstrucción Nacional

    A diferencia del PC: Jara dice no tener “juicio de valor” sobre Apablaza y oposición se divide ante exfrentista

    Lo más leído

    1.
    Round por gasto de bencina: pelea entre senador Ossandón y alcalde Toledo llega a tribunales

    Round por gasto de bencina: pelea entre senador Ossandón y alcalde Toledo llega a tribunales

    2.
    Megaproyecto de Kast tendrá su primera batalla legislativa cuando ingrese por la Cámara el martes

    Megaproyecto de Kast tendrá su primera batalla legislativa cuando ingrese por la Cámara el martes

    3.
    Idea de nueva coalición en la derecha tensiona al oficialismo y desata recriminaciones

    Idea de nueva coalición en la derecha tensiona al oficialismo y desata recriminaciones

    4.
    Ministra Marín confirma que el gobierno continuará con la remoción de directora de Sernameg tras fin de su licencia

    Ministra Marín confirma que el gobierno continuará con la remoción de directora de Sernameg tras fin de su licencia

    5.
    Parlamentarias endurecen críticas a ministra Marín por continuar remoción de directora de Sernameg

    Parlamentarias endurecen críticas a ministra Marín por continuar remoción de directora de Sernameg

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina que están vigentes en abril

    Comienza el cobro a deudores del CAE: Tesorería detalla alternativas de regularización

    Comienza el cobro a deudores del CAE: Tesorería detalla alternativas de regularización

    Rating del domingo 5 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 5 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Uso indebido de licencias médicas en sector salud: de los 12.053 sumarios iniciados solo se ha cerrado el 2,78%
    Chile

    Uso indebido de licencias médicas en sector salud: de los 12.053 sumarios iniciados solo se ha cerrado el 2,78%

    María José Hoffmann (UDI) y desvinculación de directora de SernamEG: “Se ha manejado pésimo”

    Cerna comparte antecedentes sobre solicitud de retiro a Peña y enfatiza: “Quien toma las decisiones en la PDI es este director”

    De Gregorio respalda baja de impuesto a las empresas, pero matiza sus efectos y advierte la necesidad de compensar
    Negocios

    De Gregorio respalda baja de impuesto a las empresas, pero matiza sus efectos y advierte la necesidad de compensar

    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

    Presidente Kast designa a Arturo Farías como director del SEA y fija foco en agilizar permisos

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar
    Tendencias

    “Fue bastante duro”: qué piensan las familias de los astronautas de Artemis II sobre su viaje a la órbita lunar

    Qué es el metotrexato, el medicamento retirado por el ISP tras haber detectado endotoxinas en su contenido

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”
    El Deportivo

    Gary Medel anticipa el debut de la UC ante Boca: “Católica está obligada a dar el salto de calidad; la U lo hizo el año pasado”

    Carlos Caszely sepulta a Maximiliano Falcón por el acto de rebeldía que lo alejó de Colo Colo: “Ojalá no vuelva más”

    “Para el césped sintético está el hockey”: el verdadero temor de Boca Juniors ante la visita a la UC en el Claro Arena

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí
    Cultura y entretención

    El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí

    Joe Vasconcellos se alista para celebrar sus 50 años de trayectoria

    Hermanos Ilabaca contra el spam telefónico en su nuevo single

    El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori
    Mundo

    El comediante que se perfila para la segunda vuelta presidencial en Perú frente a Keiko Fujimori

    Qeshm, Larak y Kharg: Las islas clave para Irán en el estrecho de Ormuz

    Israel aprueba un plan para acelerar la producción de misiles antibalísticos Arrow

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua