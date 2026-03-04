SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

    “Nosotros nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera aportar a nuestro país”, aseguró la futura vocera del gobierno de Kast.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    En medio del cónclave del presidente electo José Antonio Kast con su gabinete, la futura ministra vocera, Mara Sedini, brindó un punto de prensa para abordar el inédito quiebre del proceso de traspaso de mando entre el gobierno saliente y el entrante.

    Como era de esperar, fue consultada por el nuevo llamado que hizo el Presidente Gabriel Boric esta mañana a retomar las reuniones bilaterales ad portas del cambio de mando.

    “Nosotros nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera aportar a nuestro país”, contestó Sedini.

    “Quedan siete días para que asumamos y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos”, continuó.

    A eso agregó: “Quiero dejar muy claro que el diálogo sigue abierto, que estamos dispuestos a conversar, pero que los traspasos bilaterales se han dado por terminados”.

    Para explicar esa postura, la próxima ministra de la Segegob señaló: “Se pueden conversar muchas cosas, sobre todo considerando que viene un cambio de mando que esperamos que sea tremendamente republicano, tremendamente institucional como siempre ha caracterizado nuestro país. Si se necesita tener contacto entre el presidente y el presidente electo, las líneas están abiertas”.

    Dicho eso, Sedini reforzó que esta determinación obedece a la “falta de información que se ha dado en diversas carteras y áreas”.

    “Venimos trabajando en base a una propuesta de ley de amarre, cargos que se han estado llenando a último momento, cargos de confianza, falta de información desde el caso del cable, los sumarios administrativos con las licencias médicas. Por eso, nosotros ya damos por cerrado el tema de las bilaterales. Seguiremos avanzando y a partir del día uno tendremos que ver si la información es consecuente con lo que recibimos”, añadió.

    Más sobre:José Antonio KastGabriel BoricTraspaso de mando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    Gobierno cita a sesión del Comité de Ministros a dos días de que termine su mandato y excluye a mayor proyecto pendiente

    ACHM advierte a la futura ministra de Salud de un posible colapso hospitalario y propone una mesa técnica para buscar soluciones

    Lo más leído

    1.
    Sedini afirma que gobierno electo de Kast se enteró de la gravedad del cable chino “por la prensa”

    Sedini afirma que gobierno electo de Kast se enteró de la gravedad del cable chino “por la prensa”

    2.
    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    3.
    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    4.
    Cambio de mando: Bachelet manda carta al Senado para excusarse con Kast y parte a Nueva York

    Cambio de mando: Bachelet manda carta al Senado para excusarse con Kast y parte a Nueva York

    5.
    Comisión de Constitución desoye informe jurídico y valida que simple mayoría decida continuidad de secretario del Senado

    Comisión de Constitución desoye informe jurídico y valida que simple mayoría decida continuidad de secretario del Senado

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Rating del miércoles 3 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 3 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”
    Chile

    Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    ACHM advierte a la futura ministra de Salud de un posible colapso hospitalario y propone una mesa técnica para buscar soluciones

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”
    Negocios

    Centropuerto cuestiona ingreso de buses del Sistema RED al aeropuerto de Santiago por “subsidios estatales”

    Tricot cerró el 2025 con alza en sus ganancias y sigue aumentando el aporte del comercio electrónico

    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County
    El Deportivo

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    El desolador presente de Aston Martin a solo días del estreno de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

    La grave denuncia de los deportes federados por la Ley de Sociedades Anónimas: “Abre una brecha cada vez más grande con el fútbol”

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”
    Cultura y entretención

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Bad Bunny envía emotivo mensaje de agradecimiento al público chileno: “Algún día cantaremos 120 juntos”

    Guía: películas para entender el presente y pasado reciente de Irán

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Irán pospone sin fecha el funeral en honor a Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Cómo el conflicto en Medio Oriente podría beneficiar a Putin

    OTAN intercepta un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?