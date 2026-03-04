Sedini tras llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “El diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”

En medio del cónclave del presidente electo José Antonio Kast con su gabinete, la futura ministra vocera, Mara Sedini, brindó un punto de prensa para abordar el inédito quiebre del proceso de traspaso de mando entre el gobierno saliente y el entrante.

Como era de esperar, fue consultada por el nuevo llamado que hizo el Presidente Gabriel Boric esta mañana a retomar las reuniones bilaterales ad portas del cambio de mando.

“Nosotros nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera aportar a nuestro país”, contestó Sedini.

“Quedan siete días para que asumamos y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos”, continuó.

A eso agregó: “Quiero dejar muy claro que el diálogo sigue abierto, que estamos dispuestos a conversar, pero que los traspasos bilaterales se han dado por terminados”.

Para explicar esa postura, la próxima ministra de la Segegob señaló: “Se pueden conversar muchas cosas, sobre todo considerando que viene un cambio de mando que esperamos que sea tremendamente republicano, tremendamente institucional como siempre ha caracterizado nuestro país. Si se necesita tener contacto entre el presidente y el presidente electo, las líneas están abiertas”.

Dicho eso, Sedini reforzó que esta determinación obedece a la “falta de información que se ha dado en diversas carteras y áreas”.

“Venimos trabajando en base a una propuesta de ley de amarre, cargos que se han estado llenando a último momento, cargos de confianza, falta de información desde el caso del cable, los sumarios administrativos con las licencias médicas. Por eso, nosotros ya damos por cerrado el tema de las bilaterales. Seguiremos avanzando y a partir del día uno tendremos que ver si la información es consecuente con lo que recibimos”, añadió.