Boric refuerza disposición “absoluta” para retomar de inmediato reuniones de traspaso con gobierno electo de Kast

En medio de su última gira a Punta Arenas, este miércoles el Presidente Gabriel Boric reforzó su disposición y la de su administración de retomar las reuniones de traspaso con el gobierno electo de José Antonio Kast.

Esto, luego del inédito quiebre de transición que se produjo ayer, tras una cita en La Moneda que terminó de manera abrupta, debido a las diferentes versiones de cada lado sobre la controversia por el proyecto del cable subacuático de China Mobile. El encuentro duró solo 20 minutos y luego dio paso a vocerías de Boric y Kast -el primero en Palacio y el segundo en la OPE- en que cada uno responsabilizó al otro.

“Me gustaría referirme brevemente, más que a los sucesos de ayer, a lo que viene. Un Presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile. Y Chile no está para peleas chicas”, dijo Boric hoy.

Y luego agregó: “Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades. Y eso implica siempre, siempre poner por delante de las diferencias personales, de las diferencias políticas, el interés de Chile”.

“Como Presidente de la República manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente, inmediatamente, las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante” , enfatizó.

El Jefe de Estado apuntó que “más allá de las tensiones, más allá de las diferencias que pueden haber, más allá de incluso la diferente evaluación de los hechos, en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción que tenemos que honrar”.

Finalmente, Boric dijo: “Yo personalmente y mi gobierno está plenamente disponible a aquello”.

El Presidente ya había dado cuenta de esta apertura ayer por la tarde, mediante una publicación en sus redes sociales.

“Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos. Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda”, escribió en X.

A eso agregó: “Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario. Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida”.

A ese emplazamiento se sumó en la jornada de ayer la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, para que Kast de un pie atrás en la decisión de cancelar las reuniones de trabajo que se estaban dando entre ministros y futuros secretarios de Estado.