    Senado busca fórmula para resolver conflicto por continuidad de secretario de la corporación

    Este lunes se analizará una fórmula intermedia respecto del alto funcionario cuya permanencia es resistida por algunos senadores, entre ellos el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón (RN). Los partidarios de Guzmán propondrán que se le otorgue una prórroga de 30 días, hasta el 10 de abril de 2026, de modo de que pueda continuar en el cargo mientras el nuevo Senado dirime si lo ratifica o bien escoge a un nuevo secretario.

    José Miguel Wilson 
    José Miguel Wilson
    El secretario y el presidente del Senado. Dedvi Missene

    Una nueva medición de fuerzas sostendrán este lunes el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), y el secretario de la corporación, el abogado Raúl Guzmán, quienes mantienen hace meses una tensa convivencia.

    En la habitual reunión de comités de los lunes se discutirá la posible continuidad de Guzmán, cuyo mandato como jefe de servicio de esta rama del Congreso expira el 10 de marzo.

    Si bien el alto funcionario -quien no tiene calidad de legislador, sino que es parte de la planta de personal- cuenta con el respaldo de varios senadores, también tiene detractores, entre ellos el mismo Ossandón, quien tiene decidido no someter a consideración de la sala la continuidad de Guzmán y es partidario de dejar que el futuro Senado -que asumirá el 11 de marzo- decida quién será el nuevo secretario general.

    Además de actuar como jefe de servicio y encargarse de la administración de la Cámara Alta, el secretario es el principal ministro de fe para resolver conflictos jurídicos y reglamentarios sobre el trabajo legislativo. Por lo tanto, es un cargo estratégico y un garante de la convivencia interna.

    Para desatar este nudo, en la reunión de comités de este lunes los partidarios de Guzmán propondrán que se le otorgue una prórroga de 30 días, hasta el 10 de abril de 2026, de modo de que pueda continuar en funciones mientras el nuevo Senado dirime si lo ratifica o bien escoge a un nuevo secretario dentro de un listado acotado de postulantes.

    Si hay humo blanco, esta fórmula se votaría este mismo lunes en la sesión de sala.

    Aliados y detractores

    De acuerdo con lo que se ha conversado entre los senadores, no se apostaría por un concurso público tradicional, que puede demandar meses y un alto costo presupuestario, sino más bien un procedimiento abreviado y abierto al que se podría nominar a abogados del Congreso o bien a juristas de trayectoria que gocen de reconocimiento transversal.

    La salida no es sencilla: salvo la bancada de siete senadores del Partido Socialista, que ya le declaró su pleno apoyo a Guzmán, la mayoría de los comités están divididos. En contra del abogado y exfiscal pesan las quejas por el clima laboral.

    Por ejemplo, en el PPD el principal aval del secretario es el senador Jaime Quintana, pero su par Pedro Araya ha sido un crítico de su gestión. En la DC la mayor detractora del alto funcionario es la senadora Yasna Provoste, pero su postura no es seguida completamente por sus pares de bancada. En RN, Ossandón es el opositor más visible, pero los senadores Francisco Chahuán y Paulina Núñez -quien hoy es la carta con más chance de presidir el Senado a partir de marzo- apoyan la continuidad del abogado.

    La situación de Guzmán ya había generado un round dentro de la habitual reunión de comités el lunes de la semana pasada. En ese encuentro los socialistas se quejaron con Ossandón por su negativa a someter a votación de la sala la permanencia del secretario.

    Fórmula intermedia

    Por términos contractuales, el mandato del secretario general “expira” el 10 de marzo de este año, por lo que su continuidad depende de que exista una votación que prolongue su administración como jefe de servicio.

    Con esa interpretación, Ossandón, en su calidad de presidente del Senado, tiene la potestad de poner en tabla o no el asunto, pero ya le comunicó a Guzmán que la actual mesa no apoyará su continuidad.

    El argumento del presidente de la Cámara Alta es que no debiera quedar amarrado un alto cargo y que es responsabilidad del próximo Senado decidir quién será su secretario en un proceso abierto, en el que podría volver a postular Guzmán.

    “El secretario será elegido y podrá ser removido por la mayoría del Senado en votación secreta”, dice el reglamento de la institución, pero en vista de que en este caso existe un contrato con un mandato, la lectura que existe en la mesa es que no sería necesaria esa votación. Basta que el tema no se ponga en tabla.

    Para sortear ese nudo, la fórmula intermedia sería la mencionada prórroga por 30 días.

    El problema es que este tema amenaza con contaminar todo el proceso de negociaciones para conformar un nuevo pacto de gobernabilidad, que implica acordar la rotación en la presidencia y la vicepresidencia del Senado, como también el control de las comisiones legislativas y de otros espacios del Poder Legislativo.

    PolíticaSenadoManuel José OssandónRaúl GuzmanSecretario del SenadoCongreso

