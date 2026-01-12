Senador Lagos Weber (PPD) llama a próxima oposición a ser colaborativa y pide evitar la lógica de la obstrucción

A semanas de dejar la Cámara Alta, el senador y exministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber (PPD), se refirió al escenario que enfrentará el actual oficialismo al asumir el presidente electo, José Antonio Kast, y sostuvo que éste debe estar orientado a ser una oposición colaborativa.

En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, el senador fue consultado sobre la continuidad de la actual coalición política en el periodo que se abre tras el cambio de mando.

“ Mi consejo es partir muy generosos desde el punto de vista de escuchar y dar la oportunidad a buenas políticas públicas, siendo muy rigurosos en la fiscalización pero no exacerbando el tema de la obstrucción ”, afirmó.

El senador Ricardo Lagos Weber.

Adicionalmente, cuestionó que previamente el actual oficialismo, particularmente el Frente Amplio, “fue extremadamente duro y brutal en un minuto con el Presidente (Sebastián) Piñera y con la Concertación”.

En esta línea, el parlamentario vinculó este llamado a la colaboración a una lectura autocrítica del ciclo que termina. “Lo primero que hay que hacer es (...) quedarnos callados un rato y hablar entre nosotros primero: entre los propios partidos y después conversar con las otras fuerzas progresistas para ver dónde está lo que hay que hacer, dónde fue lo que tal vez no supimos interpretar bien y al mismo tiempo ordenarnos como oposición”, señaló.

Aún así, Lagos Weber planteó su preocupación al ver señales de menor ritmo legislativo, como sesiones menos frecuentes o discusiones extendidas, y sugirió que, si el presidente electo busca instalar un “buen clima”, su sector debe actuar con colaboración igualmente. “Que la señal sea de colaboración, porque creo que puede marcar el inicio de su gobierno”, advirtió.

Sobre el nuevo gobierno

Sobre el escenario que viene, el senador cuestionó el concepto de “gobierno de emergencia” que empleó Kast durante su campaña presidencial. “Discrepo que este sea un país que tenga una crisis”, aseveró.

Adicionalmente, cuestionó que no hubiera una convocatoria amplia en todos los sectores políticos, incluso de la actual oposición, para tener esa conversación en torno a la idea del gobierno de emergencia. “Yo no veo que este sea un gobierno que quiera ser de emergencia cuando se dedica a criticar al gobierno actual“, zanjó.

Revisa la entrevista completa acá: