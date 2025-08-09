Senadora Campillai entrega su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC)

La senadora independiente, Fabiola Campillai, anunció este sábado su respaldo a la candidatura presidencial de la exministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC), de cara a las elecciones de noviembre.

Tras una actividad en San Bernardo, acompañada de organizaciones de la sociedad civil, la legisladora valoró la figura de la abanderada del oficialismo, asegurando que con ella “se abre una nueva puerta, camino y espacio, con una mujer que pertenece a nosotros, que es trabajadora, de familia humilde que le pudo dar sus estudios, y que por eso, hoy es una profesional”.

“No es azar que ella sea candidata, sino que tiene calle, ya ha sido subsecretaria y ministra, y hoy va como candidata a presidenta, nuestro mayor orgullo”, afirmó.

En ese sentido, Campillai insistió en que Jara “va a entender nuestras preocupaciones, porque las ha vivido, es de Conchalí, y por eso hoy le doy mi apoyo”

Por otro lado, la senadora anunció el lanzamiento del “comando independiente popular por Jara”, señalando que estará conformado por “las personas que vienen del barrio, que se organizan para que todos funcionen”.

La candidata presidencial agradeció el apoyo de la legisladora, apuntando a que “cuando nosotros queremos la felicidad de la gente, esta se tiene que transmitir, así que esta contienda electoral la vamos a enfrentar con convicción, mucha calle, conversación, y no solo con quienes piensan como nosotros”.