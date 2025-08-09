SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

La DC define a sus precandidatos al Congreso y presidente de la falange señala que “lo óptimo es ir en una lista única”

La falange definió un total de 63 candidatos a diputado y 4 candidatos al Senado, cifra que podría variar con base a las conversaciones con los partidos del oficialismo y la eventual definición de participar en una lista única.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
La DC define a sus precandidatos al Congreso y presidente de la falange señala que “lo óptimo es ir en una lista única” Democracia Cristiana

La Democracia Cristiana (DC) aprobó este sábado la nominación de sus precandidaturas para las elecciones parlamentarias de noviembre próximo, estando todavía en desarrollo las conversaciones entre los partidos del oficialismo y la DC para definir si competir en una lista única o en dos.

Desde las 11:00 de la mañana la Junta Nacional del partido se reunió de manera telemática para concretar esta definición, lo que fue destacado por el presidente del partido, Francisco Huenchumilla.

“Quiero decirles que más o menos a nueve días de la última junta, donde tomamos la decisión de apoyar la candidatura de Jeanette Jara bajo la premisa de tener una coalición, un programa y un acuerdo parlamentario, quiero señalar que hoy día hemos tenido una junta muy unitaria, muy exitosa, y con el clima interno muy propicio para seguir trabajando”, señaló el senador por La Araucanía.

Democracia Cristiana

Por otro lado, también se refirió a las críticas que ha recibido durante la ultima semana la candidata apoyada por el partido, Jeannette Jara (PC), particularmente por definiciones que habrían estado en su programa para las primarias del oficialismo.

El programa se está trabajando de forma paralela, con participación de distintos personeros de los partidos políticos. Nosotros también allá tenemos nuestra gente. Y esa es una cosa muy importante porque el programa es la hoja de ruta que tenemos que tener como gobierno”, detalló.

“Tiene que ser un programa con sentido social y con responsabilidad en los aspectos macroeconómicos, por supuesto. Así que ese proyecto está en tramitación, en estudio. Y yo quiero reiterar aquí que ese programa lo vamos a ver detenidamente, lo vamos a leer y a estudiar. Y de esa manera, seriamente, le vamos a presentar al país lo que queremos hacer en estos próximos cuatro años”, agregó sobre el programa de Jara.

La candidata presidencial, Jeannette Jara, se reunió con estudiantes de la Universidad de Valparaiso. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Huenchumilla también se refirió a las conversaciones al interior del oficialismo para la conformación de una lista única parlamentaria y la posibilidad de que finalmente se realicen dos listas.

“Estamos trabajando en eso. Estuvimos ayer y antes de ayer, y hoy día vamos a seguir, y mañana también, porque la idea es lograr un acuerdo parlamentario. Esa es la voluntad que tenemos, y esperamos que ese acuerdo pueda ser exitoso. Ojalá el lunes amanezcamos con un acuerdo”, detalló.

En ese sentido, detalló que las negociaciones en las conversaciones entre los partidos “siempre cuesta cuadrar la caja con tantos candidatos y candidatas y con el sistema electoral que también tenemos y con todos los sistemas que implica una elección”.

Lo óptimo es ir en una lista única. Porque eso implica varios factores. Primero, un factor político que es demostrar al país que tú puedes llegar, es una cosa difícil tener una sola presentación, una sola lista única. Y lo segundo, porque dicen los expertos que una lista es más rendidora para los efectos de elegir más parlamentarios. Entonces lo óptimo es tener una sola lista, pero si no es posible, tú siempre tienes que tener un camino alternativo de salida”, concluyó al respecto.

La lista parlamentaria aprobada este sábado por la DC consta de 63 candidatos a diputado (47 hombres y 16 mujeres) y 4 candidatos al Senado (3 hombres y 1 mujer).

Desde la falange enfatizan que todavía existe la posibilidad que desde la directiva nacional se realicen cambios a la nómina con base a los diversos procesos de negociación.

Así las cosas, este el detalle de los nominados por el partido.

Precandidatos Cámara de Diputados

Distrito 1: Jorge Díaz Ibarra, Claudio Acuña Le Blanc

Distrito 2: Abraham Diaz Mamani, Karen González García

Distrito 3: Gonzalo Dantagnan Vergara, Carlos Bonilla Lanas, Ignacio Arriagada Muñoz (Ind.)

Distrito 4: Roberto Alvarado Arriagada, Luis Adasme Padilla

Distrito 5: Ricardo Cifuentes, Wladimir Pleticosic

Distrito 6: Cristian Mella, Gaspar Rivas (Ind.)

Distrito 7: Roy Crichton, Evelyn Navarro

Distrito 8: Claudia Atenas, Juan Carlos Valdivia (Ind.), María Isabel Garay

Distrito 9: Humberto Sanhueza, Alejandro Vargas, María Magdalena Cayuqueo

Distrito 10: Ana María Hernández, Eduardo Reveco

Distrito 11: Francisca Hernández, Cecilia Celis

Distrito 12: Dinka Tomicic, Mónica Arce

Distrito 13: Luis Salinas, Cristián Valdés, Marcelo Espinoza, Renata Vasquez, Fernando San Martín

Distrito 14: Nibaldo Meza, Valeria Zamudio, Daniel Domínguez

Distrito 15: Juan Pablo Díaz

Distrito 16: Gloria de las Mercedes Paredes, Carlos Urzúa

Distrito 17: Priscilla Castillo, Javier Muñoz

Distrito 18: Héctor Araya, Pablo Verdugo (Ind.)

Distrito 19: Luis Camaño (Ind.)

Distrito 20: Eric Aedo, Álvaro Ortiz

Distrito 21: Patricio Pinilla, Karen Medina (Ind.), Cristián Peña (Ind.)

Distrito 22: Jaime Cea, Héctor Arellano, Cristián Parra

Distrito 23: Pablo Díaz, Carlos Vallejos

Distrito 24: Waldo Flores, Marta Dornemann (Ind.), Cristián Pizarro

Distrito 25: Héctor Barría, Emeterio Carrillo

Distrito 26: Cristián Ojeda

Distrito 27: Patricio Aylwin Fuentealba, Américo Soto, Boris Romero (Ind.)

Distrito 28: Miguel Gallegos

Precandidatos al Senado

Circunscripción 1: Jorge Díaz Ibarra, Claudio Acuña

Circunscripción 4: Yasna Provoste

Circunscripción 11: Francisco Huenchumilla

Lee también:

Más sobre:DCDemocracia CristianaFrancisco HuenchumillaPrecandidatosElecciones parlamentariasJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Sujeto es condenado a 18 años de cárcel por homicidio consumado y frustrado en Coquimbo: la segunda víctima logró huir

Accidente de tránsito en ruta N-69 de Bulnes deja a una persona fallecida

Matthei se reúne con Evópoli y asegura: “No tengo ni una duda de que vamos a ganar en segunda vuelta”

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia

Comunidad palestina de Chile encabeza en Santiago la “Marcha de las ollas vacías” por la hambruna en la Franja de Gaza

Lagomarsino lamenta estancamiento en proyecto del nuevo Hospital Van Buren y llama a que “las autoridades se coordinen”

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

“No corresponde”: ministra Delpiano critica el decreto de Trump que autoriza operaciones militares en suelo extranjero

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Sujeto es condenado a 18 años de cárcel por homicidio consumado y frustrado en Coquimbo: la segunda víctima logró huir
Chile

Sujeto es condenado a 18 años de cárcel por homicidio consumado y frustrado en Coquimbo: la segunda víctima logró huir

Accidente de tránsito en ruta N-69 de Bulnes deja a una persona fallecida

Matthei se reúne con Evópoli y asegura: “No tengo ni una duda de que vamos a ganar en segunda vuelta”

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años
Negocios

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

Quien es Felipe Baraona, el brazo derecho de Gabriel Ruiz-Tagle que negoció la venta de Construmart

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano
Tendencias

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Los efectos que tendrá la vaguada costera en Santiago este fin de semana

Con un nuevo choque entre Stephen Curry y LeBron James: la NBA anuncia los partidos inaugurales y de Navidad
El Deportivo

Con un nuevo choque entre Stephen Curry y LeBron James: la NBA anuncia los partidos inaugurales y de Navidad

Revisa la gran jugada de Brayan Cortés que evita la igualdad parcial de Nacional ante Peñarol

En vivo: la U va por una nueva victoria contra Unión Española en la Liga de Primera

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

Catalina y las Bordonas de Oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia
Mundo

Tras atentado que sufrió en junio: senador Miguel Uribe continúa en condición crítica por un episodio de hemorragia

Consejo de Seguridad de la ONU aplaza para el domingo reunión sobre plan de Israel para Gaza

Accidente entre un camión y un autobús deja a 11 muertos en Brasil

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?