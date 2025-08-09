La DC define a sus precandidatos al Congreso y presidente de la falange señala que “lo óptimo es ir en una lista única”

La Democracia Cristiana (DC) aprobó este sábado la nominación de sus precandidaturas para las elecciones parlamentarias de noviembre próximo , estando todavía en desarrollo las conversaciones entre los partidos del oficialismo y la DC para definir si competir en una lista única o en dos.

Desde las 11:00 de la mañana la Junta Nacional del partido se reunió de manera telemática para concretar esta definición, lo que fue destacado por el presidente del partido, Francisco Huenchumilla.

“Quiero decirles que más o menos a nueve días de la última junta, donde tomamos la decisión de apoyar la candidatura de Jeanette Jara bajo la premisa de tener una coalición, un programa y un acuerdo parlamentario, quiero señalar que hoy día hemos tenido una junta muy unitaria, muy exitosa, y con el clima interno muy propicio para seguir trabajando”, señaló el senador por La Araucanía.

Democracia Cristiana

Por otro lado, también se refirió a las críticas que ha recibido durante la ultima semana la candidata apoyada por el partido, Jeannette Jara (PC), particularmente por definiciones que habrían estado en su programa para las primarias del oficialismo.

“El programa se está trabajando de forma paralela, con participación de distintos personeros de los partidos políticos. Nosotros también allá tenemos nuestra gente. Y esa es una cosa muy importante porque el programa es la hoja de ruta que tenemos que tener como gobierno”, detalló.

“Tiene que ser un programa con sentido social y con responsabilidad en los aspectos macroeconómicos, por supuesto. Así que ese proyecto está en tramitación, en estudio. Y yo quiero reiterar aquí que ese programa lo vamos a ver detenidamente, lo vamos a leer y a estudiar. Y de esa manera, seriamente, le vamos a presentar al país lo que queremos hacer en estos próximos cuatro años”, agregó sobre el programa de Jara.

La candidata presidencial, Jeannette Jara, se reunió con estudiantes de la Universidad de Valparaiso. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Huenchumilla también se refirió a las conversaciones al interior del oficialismo para la conformación de una lista única parlamentaria y la posibilidad de que finalmente se realicen dos listas.

“Estamos trabajando en eso. Estuvimos ayer y antes de ayer, y hoy día vamos a seguir, y mañana también, porque la idea es lograr un acuerdo parlamentario. Esa es la voluntad que tenemos, y esperamos que ese acuerdo pueda ser exitoso. Ojalá el lunes amanezcamos con un acuerdo”, detalló.

En ese sentido, detalló que las negociaciones en las conversaciones entre los partidos “siempre cuesta cuadrar la caja con tantos candidatos y candidatas y con el sistema electoral que también tenemos y con todos los sistemas que implica una elección”.

“ Lo óptimo es ir en una lista única . Porque eso implica varios factores. Primero, un factor político que es demostrar al país que tú puedes llegar, es una cosa difícil tener una sola presentación, una sola lista única. Y lo segundo, porque dicen los expertos que una lista es más rendidora para los efectos de elegir más parlamentarios. Entonces lo óptimo es tener una sola lista, pero si no es posible, tú siempre tienes que tener un camino alternativo de salida”, concluyó al respecto.

La lista parlamentaria aprobada este sábado por la DC consta de 63 candidatos a diputado (47 hombres y 16 mujeres) y 4 candidatos al Senado (3 hombres y 1 mujer).

Desde la falange enfatizan que todavía existe la posibilidad que desde la directiva nacional se realicen cambios a la nómina con base a los diversos procesos de negociación.

Así las cosas, este el detalle de los nominados por el partido.

Precandidatos Cámara de Diputados

Distrito 1: Jorge Díaz Ibarra, Claudio Acuña Le Blanc

Distrito 2: Abraham Diaz Mamani, Karen González García

Distrito 3: Gonzalo Dantagnan Vergara, Carlos Bonilla Lanas, Ignacio Arriagada Muñoz (Ind.)

Distrito 4: Roberto Alvarado Arriagada, Luis Adasme Padilla

Distrito 5: Ricardo Cifuentes, Wladimir Pleticosic

Distrito 6: Cristian Mella, Gaspar Rivas (Ind.)

Distrito 7: Roy Crichton, Evelyn Navarro

Distrito 8: Claudia Atenas, Juan Carlos Valdivia (Ind.), María Isabel Garay

Distrito 9: Humberto Sanhueza, Alejandro Vargas, María Magdalena Cayuqueo

Distrito 10: Ana María Hernández, Eduardo Reveco

Distrito 11: Francisca Hernández, Cecilia Celis

Distrito 12: Dinka Tomicic, Mónica Arce

Distrito 13: Luis Salinas, Cristián Valdés, Marcelo Espinoza, Renata Vasquez, Fernando San Martín

Distrito 14: Nibaldo Meza, Valeria Zamudio, Daniel Domínguez

Distrito 15: Juan Pablo Díaz

Distrito 16: Gloria de las Mercedes Paredes, Carlos Urzúa

Distrito 17: Priscilla Castillo, Javier Muñoz

Distrito 18: Héctor Araya, Pablo Verdugo (Ind.)

Distrito 19: Luis Camaño (Ind.)

Distrito 20: Eric Aedo, Álvaro Ortiz

Distrito 21: Patricio Pinilla, Karen Medina (Ind.), Cristián Peña (Ind.)

Distrito 22: Jaime Cea, Héctor Arellano, Cristián Parra

Distrito 23: Pablo Díaz, Carlos Vallejos

Distrito 24: Waldo Flores, Marta Dornemann (Ind.), Cristián Pizarro

Distrito 25: Héctor Barría, Emeterio Carrillo

Distrito 26: Cristián Ojeda

Distrito 27: Patricio Aylwin Fuentealba, Américo Soto, Boris Romero (Ind.)

Distrito 28: Miguel Gallegos

Precandidatos al Senado

Circunscripción 1: Jorge Díaz Ibarra, Claudio Acuña

Circunscripción 4: Yasna Provoste

Circunscripción 11: Francisco Huenchumilla