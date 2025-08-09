SUSCRÍBETE
Política

Matthei se reúne con Evópoli y asegura: “No tengo ni una duda de que vamos a ganar en segunda vuelta”

La carta presidencial de Chile Vamos destacó a la tienda como un ejemplo y criticó a sus adversarios señalando: "Qué fácil es decir que no a todo y después llamarnos derechita cobarde, pero con eso no se avanza ni en un paso hacia resolver los problemas de los chilenos".

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Santiago, 9 de agosto de 2025. Llegada de la candidata presidencial Evelyn Matthei , al encuentro Nacional de Evopoli en un hotel de la comuna de Las Condes. RAUL BRAVO/Aton Chile RAUL BRAVO/ATON CHILE

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), asistió este sábado al Consejo General de Evópoli para recibir las propuestas programáticas realizadas por esa colectividad.

Durante la instancia partidaria, además de oficializar las precandidaturas al Congreso, se explicitó el respaldo hacia la exalcaldesa de Providencia, en respuesta los descuelgues en Renovación Nacional en favor del abanderado republicano José Antonio Kast.

La gremialista inició su alocución pasadas las 14.00 horas elogiando a la tienda liderada por Juan Manuel Santa Cruz:Evópoli ha sido un ejemplo, sus parlamentarios han sido un ejemplo, porque cuando juramos a un cargo (...) nosotros juramos ante Dios o prometemos ante nuestra Constitución que vamos a trabajar por Chile primero. Y eso significa que uno tiene que apoyar aquello que es relativamente bueno y que permite dar un paso en la solución de los problemas de los chilenos, en vez de cómodamente quedarse atrás y decir que no a todo".

“Ese tipo de comportamiento a mí siempre me ha parecido que es el comportamiento más responsable y de mayor lealtad hacia nuestro país. Y sobre todo a todas las chilenas y chilenos que lo pasan mal. Qué fácil es decir que no a todo y después llamarnos derechita cobarde. Eso es súper fácil, pero no se avanza ni en un paso hacia resolver los problemas de las chilenas y de los chilenos", reafirmó.

Junto con reiterar sus elogios al partido, Matthei vaticinó éxito en las elecciones: “No tengo duda de que vamos a pasará a la segunda vuelta. No tengo ni una duda tampoco de que vamos a ganar en segunda vuelta, que los chilenos finalmente van a entender que la única forma en que se solucionan los problemas de Chile es sentándose a conversar. Nunca avanzó tanto nuestro país como durante aquellos aporreados 30 años, donde la mayor parte del tiempo a mí me tocó ser opositora al gobierno. Pero donde primaba siempre la responsabilidad hacia nuestro país y hacia las chilenas y los chilenos".

“Así que si alguien cree que por ser mujer y por ser rubia no me la puedo, no tiene ni idea de lo que están hablando. Al final, las propuestas de los diversos candidatos de derecha y de centro derecha no son tan distintos en materia de seguridad. Pero hay una diferencia. Nosotros ya lo hemos hecho”, recalcó.

La candidata, además, planteó como desafíos la delincuencia, el crimen organizado y el comercio ilegal y citó como ejemplo su labor en la Municipalidad de Providencia para enfrentar estos temas, así como el de sus pares en Vitacura y Santiago, Camila Merino (Evópoli) y Mario Desbordes (RN).

“Además de enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, vamos a tener que enfrentar también la inmigración descontrolada. Estos nuevos delitos que han entrado a Chile claramente han sido traídos por gente del extranjero. Esto antes no existía en Chile y vamos a lograr que vuelva a no existir en Chile. Los que han venido a trabajar y a construir a la grandeza de nuestro país, ningún problema. A los que han venido a delinquir los vamos a sacar como sea”, añadió.

Adicionalmente, calificó las recientes cifras del empleo en el país como “vergonzosas y trágicas”, prometió crear 800 mil trabajos durante su eventual gobierno y hacer frente al descenso en la natalidad. “Lo que está pasando hoy día con las mujeres es que efectivamente hay temor del futuro. Con esperanza vamos a volver a subir la tasa de natalidad”, sostuvo

“Quiero decirles que la tarea por delante es inmensa, pero nuestro presidente (Sebastián) Piñera como yo siempre le digo, tuvo que enfrentar una de las peores pandemias en la historia del mundo. Lo sacó adelante y nosotros vamos a hacer lo mismo. Además rescató a los 33 mineros. No le faltó nunca el coraje y el amor por chile. Y les quiero decir: vamos a trabajar como enfermos en los próximos tiempos, vamos a pasar a segunda vuelta, vamos a ganar y vamos a ser un gran gobierno”, cerró.

Más sobre:EvópoliEvelyn MattheiChile VamosConsejo general

