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    Política

    Senadora Sánchez embiste contra Vanessa Kaiser por dichos del Ministerio de la Mujer y la califica de “terraplanista”

    La legisladora frenteamplista respondió a las declaraciones de su par libertaria, quien en una sesión de la comisión de la Mujer y Equidad de Género este lunes, sostuvo que no está de acuerdo con la institucionalidad de dicha cartera.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Beatriz Sánchez / Vanessa Kaiser

    La senadora Beatriz Sánchez (FA) embistió en contra de su par libertaria Vanessa Kaiser por los dichos que emitió ayer lunes en contra del Ministerio de la Mujer y su institucionalidad.

    Las declaraciones de la congresista del Partido Nacional Libertario -y hermana del excandidato presidencial Johannes Kaiser- surgieron en una intervención en la comisión de la Mujer y Equidad de Género, que recibió a la ministra de la cartera, Judith Marín.

    “No estoy de acuerdo (con el Ministerio de la Mujer), tendría que haber uno de los hombres”, dijo la senadora, agregando que “no estoy de acuerdo con el género, no estoy de acuerdo con el género porque no es lo mismo que mujer".

    Senadora Vanessa Kaiser en Comisión de Mujer y Equidad de Género.

    Para complementar su argumento, Kaiser apuntó que “tenemos un mundo de la hipocresía basado en un victimismo que repugna, donde porque una persona es víctima de algo, luego no puede ser culpable de nada. Es decir, si yo soy víctima por ser mujer de los hombres, luego frente a un hombre siempre soy buena, como la perspectiva de género que dice acá, como si no tuviéramos suficientes denuncias falsas hoy día para saber cómo mujeres cuya malignidad no tiene límite”.

    En diálogo con radio Infinita, Sánchez respondió a estas palabras señalando que “la senadora Kaiser es una senadora que busca siempre la provocación, está esperando una respuesta a sus provocaciones y ayer estábamos en otra cosa, estábamos escuchando a la ministra de la Mujer”.

    “Creo que decir esa frase es muy fuerte, decir que porque no hay un ministerio del hombre, que está siempre desconociendo lo que significa la posición de la mujer hoy día. Y soy muy responsable como te lo digo, es bien terraplanista”, remarcó.

    La parlamentaria frenteamplista planteó que “cuando hablamos de que existe un Ministerio de la Mujer, porque hay cifras de femicidio, hay cifras de violencia que hoy día se tipifica como violencia machista, porque hay una posición en que tenemos las mujeres, en que ganamos por el mismo trabajo un 22,7% en promedio de remuneración menos, porque estructuralmente tenemos esa posición menoscabada dentro de la sociedad, creo que no hay que demostrar por qué existe un ministerio de la Mujer”.

    “Por qué tenemos cuotas, por qué peleamos para que exista un aparato institucional que tenga que empujar a que haya una situación más igualitaria. Y a propósito de las provocaciones, creo que es interesante volver a poner eso sobre la mesa, si es que alguien se lo olvida”, cerró.

    Más sobre:Beatriz SánchezVanessa KaiserSenadoMinisterio de la MujerTerraplanista

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