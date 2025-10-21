Sigue el cruce entre Boric y Kast: republicano lo emplaza a “no usar el cargo para trabajar por una candidatura”

Continúa el cruce entre el Presidente Gabriel Boric y el candidato republicano José Antonio Kast.

Y es que ayer, a menos de un mes de la primera vuelta, el Mandatario volvió a hablar en clave electoral apuntando indirectamente al republicano.

En el marco de la promulgación de la ley que reconoce la función de los recolectores de residuos domiciliarios, en La Moneda, Boric señaló: “Hay algunos que dicen que da lo mismo el gobierno, porque al otro día igual hay que trabajar. Por supuesto, al otro día hay que trabajar, pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, con un gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejore la distribución de la riqueza, con otro que, eventualmente, recorte derechos”.

Con esta ya son tres las ofensivas que el Presidente ha lanzado contra Kast.

Republicanos salió a contestarle a Boric a través de su timonel Arturo Squella, pero no se quedaron solo ahí, Kast también respondió.

“Al Presidente de la República no le corresponde intervenir en la elección presidencial, sino que su función es trabajar para proteger y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos”, dijo el exdiputado.

“Mientras el Presidente se dedica a ser jefe de campaña de Jeannette Jara, niños y adultos mayores son asesinados por la delincuencia, a millones de chilenos les sube la cuenta de la luz por errores de su gobierno y en las fronteras siguen entrando inmigrantes ilegales todos los días”, continuó.

“Si el Presidente quiere participar en la campaña, que se pida unos días y que asuma el cargo alguien que se ponga a trabajar por los chilenos y no use el cargo para trabajar por una candidatura política”, emplazó Kast.