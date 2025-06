Síndrome Landerretche se apodera del Socialismo Democrático y atemoriza al Frente Amplio

Pese a que la polémica en torno a Óscar Landerretche no ha dejado de escalar, Paulina Vodanovic, la presidenta del Partido Socialista (PS), no se ha contactado con el economista y militante socialista para intentar calmar las aguas al interior de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El académico ha sido duro en sus críticas contra el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC). No solo puso en duda que vaya a respetar el resultado de la primaria si es que alguno de los candidatos de esas colectividades se impone, sino que también, en radio Infinita, acusó que el partido del Presidente Boric podría “convertir el país en un maldito infierno y quemar iglesias” en un eventual nuevo gobierno de derecha.

Que Vodanovic no se haya comunicado con él es un síntoma de un fenómeno mayor. Con sus palabras, el economista abrió un vórtex al interior del oficialismo que el PC y el FA querían evitar a toda costa: que se pongan en duda los apoyos en la primera vuelta, una vez concluida la primaria del 29 de junio.

07/04/2025 - PAULINA VODANOVIC - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Lo cierto es que al interior del Socialismo Democrático hay más voces que, en línea con Landerretche, reconocen que ponerse detrás de Jeannette Jara o Gonzalo Winter sería complejo. Sobre todo con el abanderado del Frente Amplio. El senador Fidel Espinoza (PS) dijo a este medio que “con Jara no tendría ningún problema. ¿Con Winter? Jamás en la vida apoyaría a una persona de esas características”.

05 MAYO 2025 COMISION MIXTA DE FRACCIONAMIENTO. EN LA FOTOGRAFIA, FIDEL ESPINOZA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

La animadversión que hay en el Socialismo Democrático con respecto a Winter -y al FA en general- es algo que se ha aprovechado desde la dirigencia del PS para hacer campaña por Tohá. En ese partido todavía existen voces que no están completamente convencidas de querer como candidata a la exministra del Interior. En ese sentido, Vodanovic ha manifestado ante la militancia que, si no quieren que Winter sea el abanderado del sector, es necesario moverse por la carta del PPD.

En el Frente Amplio son conscientes de la riesgosa puerta que abrió el académico. Por lo mismo, en público y en privado, han llamado a los demás partidos del oficialismo a respetar el resultado de la primaria y a mantener la unidad del sector.

05 ABRIL 2025 GONZALO WINTER FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Esta mañana, en una reunión que hubo en la sede del PS, Constanza Martínez, la presidenta del FA, reiteró el punto en referencia a los dichos de Landerretche. Ella esperaba aclarar las cosas con Vodanovic y Quintana en esa cita, sin embargo, no hubo representantes del socialismo ni del PPD presentes. Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical y vocero de Tohá, le respondió que el economista no es parte del comando y que expresó una opinión personal.

20/03/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Para el Frente Amplio -y también para el PC- es compleja la postura que ha tomado la Democracia Cristiana (DC) en esta discusión, partido desde el que abiertamente reconocen que su apoyo a Tohá -que hicieron oficial la semana pasada- no implica respaldar a Winter o a Jara en caso de que alguno de ellos gane la primaria. “Sería muy difícil apoyar a alguno de ellos. Por algo decidimos colectivamente no participar de las primarias del oficialismo”, dijo Héctor Barría, el jefe de bancada de los diputados de la DC.

Más allá de que algunos de los adherentes de Tohá coincidan con Landerretche, lo cierto es que las palabras del economista complican a la candidata. Tanto así, que la jefa de campaña, Pía Mundaca, tuvo que salir a aclarar que él no es vocero ni parte del comando.

Las entrevistas de Landerretche han sido un tema frecuente en algunos de los grupos de WhatsApp que comparten quienes apoyan a Tohá. En uno de ellos, el exembajador Jaime Gazmuri (PS) hizo un llamado a no “magnificar un episodio completamente menor y darle paso a la campaña mercurial para promover el desgaste de la campaña de Carolina Tohá”.

Y agregó: “¿Cómo se trata con las individualidades que no tienen ningún sentido colectivo? A mí juicio, no darles mayor importancia de la que tienen, lo que a mi juicio viene en este caso”.

Esta mañana, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, respaldó a Landerretche en lo que respecta a la acusación que él hizo al Frente Amplio. En entrevista con Radio Universo, la timonel planteó que él “subyace un temor de un sector importante de la población en relación a que cuando se justifica la violencia o se ha justificado, es complejo. Entonces, a mí me parece que el Frente Amplio tiene un doble discurso”.

Un elemento que sumó tensión a la discusión dentro del oficialismo fue un afiche, que fue ampliamente difundido en redes sociales durante el fin de semana, en que se ve a Tohá, Vodanovic, Sergio Bitar, Ricardo Lagos, Jorge Burgos y Soledad Alvear. Los acompaña un mensaje: “Las caras del pasado no resolverán los problemas que dejaron”. Sobre él, hay otro afiche: uno en favor de la candidatura de Gonzalo Winter.

Desde el Frente Amplio, aclaran que esa campaña no es de su autoría. Eso, sin embargo, no evitó que el Socialismo Democrático se molestara. En la misma entrevista en Radio Universo, la timonel PS reclamó: “Estos días tapizaron nuestra sede, del PPD, del PS, de los radicales (...), ponen las caras de Carolina Tohá, de Bitar, de Lagos, hasta la mía”.

La atenta mirada de Jara

En el comando de Jeannette Jara ven con atención cómo los errores no forzados de la abanderada del Socialismo Democrático han situado -de forma inesperada- a la carta del PC en el primer lugar de algunos sondeos de opinión.

Si bien en público emplazan a Tohá y su comando por la polémica, en la interna apuntan a desdramatizar las amenazas de Landerretche de no plegarse a una candidatura que no sea la de Tohá. Para reforzar esa idea plantean que el socialista no tiene mayor capacidad de movilización en la interna de su partido, al no ser un cuadro activo dentro de París 873.

Santiago 7 de Junio 2025. Jeannette Jara junto al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo participan en un desayuno con vecinos de la Comuna de Cerro Navia. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

A su vez, reconocen que habrá un porcentaje de los votantes que el 29 de junio no respaldará al candidato vencedor en caso que no sea de su preferencia, pero creen que será un número menor y que la gran mayoría -en esta ocasión con voto obligatorio- se verá orillada a respaldar a la carta oficialista con tal de no entregar la banda presidencial.

De todas maneras, se han sumado a los emplazamientos del FA para que sea la propia Tohá quien aclare la situación de Landerretche.

Este lunes, en entrevista con La Segunda, la propia candidata Jara comentó que lo lamentaba por Landerretche, “pero es Carolina Tohá la que debiera contarnos qué está pasando. Porque si vamos a una primaria, vamos a un pacto de honor, y los pactos de honor se respetan”.

Ante el avance de Jara en algunas encuestas, entre los adherentes de Tohá ha tomado fuerza la idea de exigir al comando que reevalúen su estrategia de campaña. “Es imperativo que el comando de Carolina Tohá haga una evaluación que imprima una nueva dinámica y otro impulso a la campaña de Tohá, dado el escenario altamente competitivo y con riesgos para el triunfo de su candidatura en tres semanas más", planteó el senador Juan Luis Castro (PS).