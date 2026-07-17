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    Sondeo Descifra: 77% considera que Chile enfrenta una “emergencia laboral”

    La última entrega del “Termómetro Político” también arroja que para los ciudadanos la responsabilidad de la crisis es dividida entre el gobierno actual (49%) y el anterior (43%).

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Andres Perez

    Las últimas cifras de desempleo en el país han sido poco alentadoras y la expectativas sobre estas no son las mejores. La situación se ha transformado hoy en uno de los principales dolores de cabeza de la administración de José Antonio Kast, dónde se buscan fórmulas par enfentarlo.

    Pero no solo el gobierno está preocupado, la mayoría de los chilenos también lo está. Así al menos lo demuestra la el último “Termómetro Político”, el sondeo realizado semanalmente por Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool–, donde se abordó cómo la gente está abordando la situación.

    Una de las principales conclusiones del sondeo es que la amplia mayoría declara que el país enfrenta una “emergencia laboral”. De hecho, un 77% está de acuerdo con esa afirmación y solo el 23% no comparte esta percepción.

    En tanto, para los encuestados la responsabilidad de la crisis es dividida entre el gobierno actual y el anterior. Así, un 49% atribuye la situación del empleo a la gestión del Presidente Kast, mientras que el 43% la atribuye a la administración de Gabriel Boric. El 8% no sabe o no responde.

    A su vez, el 57% identifica el aumento del desempleo como el fenómeno más preocupante de la denominada crisis laboral. Le sigue el aumento de la informalidad (23%) y el alto desempleo femenino (19%).

    Por otra parte, al consultar sobre las principales causas de la menor creación de empleo, el bajo crecimiento de la economía en las últimas décadas lidera con un 67%. Le siguen la irrupción de la inteligencia artificial y la automatización (38%) y la masificación de actividades por cuenta propia y empleo vía plataformas (37%). Las políticas de reducción de jornada laboral (21%) y el alza sostenida del sueldo mínimo (20%) obtienen menor atribución.

    Asimismo, el Termómetro Político consultó sobre las medidas para enfrentar la crisis. Aquí un 78% señala que el gobierno debería concentrarse en hacer crecer la economía para que ese crecimiento genere empleos. Le sigue impulsar planes de capacitación y formación (63%) y crear nuevos tipos de contratos por horas para jóvenes, aprendices y servicios de temporada (43%).

    En tanto, el sondeo arrojó que dos tercios considera que el gobierno no está tomando medidas adecuadas frente al desempleo. El 67% declara que el Ejecutivo no está tomando las disposiciones necesarias para enfrentar el aumento del desempleo y la informalidad, mientras que el 27% considera que sí lo está haciendo.

    Por otro lado, el 58% considera que el Estado es el principal responsable de promover la generación de empleos formales en el país, frente al 38% que atribuye esa responsabilidad a la empresa privada.

    Finalmente, la mayoría cree que la crisis tiene solución y la atribuye a una falla del sistema político. El 71% considera que la crisis del empleo puede solucionarse con un buen paquete de medidas, frente al 27% que estima que se prolongará en el tiempo con independencia de las medidas que se adopten.

    Al mismo tiempo, el 73% considera que la crisis es consecuencia de un problema que el sistema político no ha logrado resolver, mientras que el 25% la atribuye a un problema estructural del mercado del trabajo.

    Base de datos

    Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

    Instrumento: 10 preguntas cerradas.

    Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas.

    Tiempo de aplicación: Tres minnutos promedio.

    Fecha de ejecución: 13 al 15 de julio.

    Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas. Datos ponderados por zona, género, edad y GSE.

    Muestra total: 888 casos. En un ejercicio de simulación estadística, el margen de error a nivel total es de + / - 3,3% considerando varianza máxima y un 95% de nivel de confianza.

    Más sobre:DescifraTermómetro PolíticoDesempleo

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