Tras sorteo: comisión revisora de AC en contra de Diego Pardow queda con mayoría oficialista

26/02/2025 - Diego Pardow, ministro de energia - Mario Tellez / La Tercera

La Cámara de Diputados realizó el sorteo para la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow.

Los parlamentarios escogidos fueron Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Jaime Mulet (FRVS) y Ericka Ñanco (FA), quienes realizarán la revisión del documento presentado por las bancadas de oposición.

En un punto de prensa, los diputados firmantes a la acusación constitucional informaron que el documento cuenta con dos capítulos infringidos y argumentaron bajo el artículo N°8 de la Transparencia, que “establece el principio de publicidad y transparencia, reconociendo el derecho de acceso a la información pública, excepto en casos de reserva legal”.

En la sesión excluyeron a los 11 diputados que firmaron el documento y a quienes forman parte de la mesa directiva de la Cámara.