Squella presiona para que Chile Vamos y Demócratas sellen pacto parlamentario: “Para lograr mayoría en la Cámara eso es clave”

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó las negociaciones de su sector de cara a las parlamentarias.

En conversación con Radio Duna, el dirigente remarcó que desde el primer momento su colectividad ha promovido que para lograr “el abanico que se generó el 4 de septiembre del año 2022″, se deben armar dos listas.

Es por eso que, aspirando a lograr una mayoría opositora en la Cámara de Diputados, Squella comenzó a presionar para que Chile Vamos logre incorporar a Demócratas en un pacto parlamentario.

Y es que, según Squella, la presencia del partido liderado por Ximena Rincón ayudaría a llegar a su meta en la Corporación: “Un rango entre 86 y 91 escaños".

“Eso es algo posible de lograr. Los partidos de oposición tenemos en mente superar la mayoría absoluta, y por primera vez estamos cerca de conseguirlo”, sostuvo.

Para que eso funcione , advirtió que “es clave que Chile Vamos logre sumar a Demócratas; si no lo suman, se nos aleja la posibilidad de que podamos sacar mayoría”.

Senatorial

Para abordar las elecciones para el Senado, Squella sostuvo que si bien su partido ya oficializó un pacto con los libertarios y los sociales cristianos, “eso no excluye la posibilidad que durante estos días hayan noticias en ese tema”.

En ese sentido, señaló: “Hay ciertos lugares en donde teniendo algún grado de competencia inteligente, sabiendo que la lista de Chile Vamos o la nuestra tiene que hacer un esfuerzo adicional, obviamente que eso se puede lograr”.

“Por ejemplo, Coquimbo es una zona muy demócrata, está Matías Walker allá, entonces, si es que logran que entre Demócratas al pacto de Chile Vamos, la verdad es que eso se resuelve”, continuó.

“Cosas así, muy puntuales en algunas partes de Chile, se van a resolver precisamente si es que suman a Demócratas”, cerró Squella.