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    Política

    Squella respalda a Steinert y califica como “machista” la polémica con PDI

    Por otro lado, Squella también se refirió al caso de dos diputados republicanos que aparecen en la lista de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). "Es fundamental que las autoridades públicas den el ejemplo de estar al día con las responsabilidades que en algún momento de su vida pudieron haber contraído”, zanjó el líder de los republicanos.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    El senador y presidente de los republicanos, Arturo Squella, catalogó como “machista” la discusión política en torno a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

    Lo anterior, a propósito de su decisión de llamar a retiro a la prefecto Consuelo Peña, de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Y es que algunas voces han apuntado a que su determinación respondería a un eventual conflicto de interés.

    Bajo ese marco, y ante las solicitudes de remoción de su cargo, es que el líder republicano la respaldó con todo.

    “Yo creo que es una persona que tiene muy claro lo que hay que hacer en el sentido más profundo de cómo ganarle a la delincuencia, al narcotráfico, al crimen organizado. Sabe que no se saca nada con medidas en el fondo que no apunten a lograr condenas en las personas que están detrás de las bandas criminales”, destacó el senador desde La Moneda.

    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Ella está ordenando precisamente el trabajo tanto en la persecución penal, y también en la prevención del delito propiamente tal. Son trabajos que en el corto plazo van a empezar a dar señales positivas”, continuó.

    Dicho eso, reprochó: “La polémica que se ha generado encuentro que tiene un tono especialmente machista, la manera en cómo tratan, digamos, de enredar o insinuar ciertas cosas apuntando al trabajo que ella está haciendo de manera responsable”.

    Republicanos deudores del CAE

    Por otro lado, Squella también se refirió al caso de dos diputados republicanos que aparecen en la lista de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) en la educación superior: José Carlos Meza y Claudia Reyes. Esto, en medio del llamado del Presidente José Antonio Kast a la ciudadanía a “ponerse al día” con las deudas.

    “Cada uno de ellos tendrá sus explicaciones, tendrá una realidad personal en la cual evidentemente muchas veces tiene que ver con algo más íntimo que no nos corresponde comentar acá, pero no hay excepciones. Acá todos tienen que ponerse al día, tienen que renegociar si es que es necesario las deudas que puedan llegar a tener”, zanjó el presidente de republicanos.

    “Nosotros hemos hecho un llamado a todos y cada una de las personas que pueda estar en una situación como la señalada, de que en el menor tiempo posible tienen que hacerse cargo de regularizar sus deudas, no solo con el CAE, no solo con el Fondo Solidario, sino que también con cualquier tipo de institución”, acotó.

    En esa línea, reforzó: “Es fundamental que las autoridades públicas den el ejemplo de estar al día con las responsabilidades que en algún momento de su vida pudieron haber contraído”.

    Más sobre:Trinidad SteinertPDIJosé Antonio KastArturo Squella

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