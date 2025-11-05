OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

“Te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”: el rap de Evelyn Matthei con dardos a Kast

“Los gobiernos de emergencia me quedan cortos”, afirma en su canción la carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, en la que, además, cuestiona el desempeño de la actual administración y acusa a Jara de ser la continuidad del gobierno.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Evelyn Matthei lanza rap con críticas a Boric, Jara y Kast.

La carta presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, lanzó este martes una canción de rap, la que en su letra apunta contra sus principales contendores en la carrera presidencial Jeannette Jara y José Antonio Kast, en la recta final de la campaña presidencial y también apuntó contra el desempeño del gobierno de Gabriel Boric.

El tema, acompañado de un video musical, fue posteado en las redes sociales de la abanderada presidencial minutos antes de las 21 horas. Bajo el título “Soy Evelyn, mirando pa’ delante”, el posteo añade “porque sé que Chile puede más, es hora de hablar las cosas como son”.

En tres minutos y nueve segundos, una voz femenina entona el mensaje de Matthei, en que critica a sus competidores y a la gestión del saliente gobierno.

“No soy Kast, no soy Jara | Soy Evelyn mirando pa’ delante | Porque no solo eso es lo que aporto, gobiernos como esos me quedan cortos”, empieza diciendo el clip musical.

Luego la melodía apunta contra la carta del Partido Comunista, Jeannette Jara.

“Jeannette, de este gobierno eres la continuidad | los chilenos de rodillas frente al crimen organizado | el país quebrado, pero hasta con casa propia se va el niño descarado | el sistema de salud congelado| nos habrán desfalcado”, continúa en su estrofa, haciendo alusión a la compra del Presidente Gabriel Boric de una vivienda en San Miguel.

Con una expresión seria, Matthei aparece dentro del video, mientras jóvenes bailan a su alrededor en escenas nocturnas u otras alrededor de containers de carga o incluso sobre ellos.

“Tuvieron su oportunidad y el país que nos entregan es una brutalidad | al chileno no le alcanza para comprar pan ni maíz | mientras tus amigos, embajadores comen langostas en París | salieron todos millonarios | ¿de qué monto era su salario? | dejan a Chile en el peor escenario | ¿Son políticos o mercenarios?“, dice la canción mientras muestra imágenes de Javier Velasco, el embajador chileno en España que se vio envuelto en una serie de polémicas.

“Caso Fundaciones | sospechoso robo de computadores | cuentas de la luz, criminales indultados | y hasta una violación trataron de esconder | quizá qué otro escándalo nos falta por saber | ya quedan pocos meses de sufrimiento y Jara nos quiere pedir que lo sigamos manteniendo”, dice el precoro.

Luego el tema recalca “no soy Kast, no soy Jara | Soy Evelyn mirando pa’ delante | Porque no solo eso es lo que aporto, gobiernos de continuidad me quedan cortos”.

Tras apuntar al gobierno y a la candidata del oficialismo, el tema repasó a la carta republicana, José Antonio Kast.

“Y se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio | Igual que yo ofrezco seguridad, pero tenemos una gran diferencia | Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia | Un líder contundente debe tener proyectos de futuro después de arreglar el presente | Y aquí te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”, sostuvo frente a la carta republicana.

La canción agrega que “un buen líder primero delincuentes encierra, y después te salva de las filas de espera | Voy a construir cárceles de alta seguridad, pero después educación de calidad | Primero a los narcos les peleo, pero después genero un millón de empleo | Con policía militar la frontera voy a blindar, pero después con la casa propia te voy a ayudar| Primero enfrento la seguridad con una energía brutal, pero después pa’ las mujeres fuerte sala de cuna universal | Al crimen le voy a poner atajo, pero ¿qué hacemos con los miles de chilenos que no tienen trabajo?“.

Luego repite el coro y agrega que “los gobiernos de emergencia me quedan cortos” y que “los gobiernos de extremos nos llevan de lado a lado, cuando la cosa es pa’ delante. Soy la que va a construir un país importante”, para luego repetir el coro de que “no soy Kast, no soy Jara | Soy Evelyn mirando pa’ delante |”.

Más sobre:Elecciones 2025PresidencialesEvelyn MattheiRapCanciónJeannette JaraJosé Antonio Kast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Captan el momento exacto en que avión de carga se estrella tras despegar en Kentucky: al menos tres muertos y 11 heridos

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

El revival de Carolina Tohá: exministra se abre a integrar comando de Jara y fustiga a figuras de la ex Concertación que apoyan a Matthei

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo

La guerra entre las derechas en la recta final de la carrera presidencial

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Fiscalía despacha orden de detención para pareja de exministra Vivanco y abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos

Fiscalía despacha orden de detención para pareja de exministra Vivanco y abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos

4.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

5.
Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Servicios

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

“Te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”: el rap de Evelyn Matthei con dardos a Kast
Chile

“Te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”: el rap de Evelyn Matthei con dardos a Kast

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo
Negocios

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo

Sofofa intensifica lobby empresarial por aranceles y se reúne con asesores clave en EE.UU.

Producción de cobre de Codelco aumenta a septiembre por división Hales, pero sus ganancias caen 30%

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10
Tendencias

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

El duro castigo a Lucas Assadi por los escupitajos contra los hinchas de la UC
El Deportivo

El duro castigo a Lucas Assadi por los escupitajos contra los hinchas de la UC

La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado en la Champions League

Liverpool vence a un Real Madrid sin respuestas y le arrebata el invicto en la Champions League

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno de Agatha Christie: las siete esferas

Captan el momento exacto en que avión de carga se estrella tras despegar en Kentucky: al menos tres muertos y 11 heridos
Mundo

Captan el momento exacto en que avión de carga se estrella tras despegar en Kentucky: al menos tres muertos y 11 heridos

Zohran Mamdani se convierte en el primer alcalde asiático y musulmán de Nueva York 

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años
Paula

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló