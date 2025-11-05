“Te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”: el rap de Evelyn Matthei con dardos a Kast

La carta presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, lanzó este martes una canción de rap, la que en su letra apunta contra sus principales contendores en la carrera presidencial Jeannette Jara y José Antonio Kast, en la recta final de la campaña presidencial y también apuntó contra el desempeño del gobierno de Gabriel Boric.

El tema, acompañado de un video musical, fue posteado en las redes sociales de la abanderada presidencial minutos antes de las 21 horas. Bajo el título “Soy Evelyn, mirando pa’ delante”, el posteo añade “porque sé que Chile puede más, es hora de hablar las cosas como son”.

En tres minutos y nueve segundos, una voz femenina entona el mensaje de Matthei, en que critica a sus competidores y a la gestión del saliente gobierno.

“No soy Kast, no soy Jara | Soy Evelyn mirando pa’ delante | Porque no solo eso es lo que aporto, gobiernos como esos me quedan cortos”, empieza diciendo el clip musical.

Luego la melodía apunta contra la carta del Partido Comunista, Jeannette Jara.

“Jeannette, de este gobierno eres la continuidad | los chilenos de rodillas frente al crimen organizado | el país quebrado, pero hasta con casa propia se va el niño descarado | el sistema de salud congelado| nos habrán desfalcado”, continúa en su estrofa, haciendo alusión a la compra del Presidente Gabriel Boric de una vivienda en San Miguel.

Con una expresión seria, Matthei aparece dentro del video, mientras jóvenes bailan a su alrededor en escenas nocturnas u otras alrededor de containers de carga o incluso sobre ellos.

“Tuvieron su oportunidad y el país que nos entregan es una brutalidad | al chileno no le alcanza para comprar pan ni maíz | mientras tus amigos, embajadores comen langostas en París | salieron todos millonarios | ¿de qué monto era su salario? | dejan a Chile en el peor escenario | ¿Son políticos o mercenarios?“, dice la canción mientras muestra imágenes de Javier Velasco, el embajador chileno en España que se vio envuelto en una serie de polémicas.

“Caso Fundaciones | sospechoso robo de computadores | cuentas de la luz, criminales indultados | y hasta una violación trataron de esconder | quizá qué otro escándalo nos falta por saber | ya quedan pocos meses de sufrimiento y Jara nos quiere pedir que lo sigamos manteniendo”, dice el precoro.

Luego el tema recalca “no soy Kast, no soy Jara | Soy Evelyn mirando pa’ delante | Porque no solo eso es lo que aporto, gobiernos de continuidad me quedan cortos”.

Tras apuntar al gobierno y a la candidata del oficialismo, el tema repasó a la carta republicana, José Antonio Kast.

“Y se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio | Igual que yo ofrezco seguridad, pero tenemos una gran diferencia | Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia | Un líder contundente debe tener proyectos de futuro después de arreglar el presente | Y aquí te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”, sostuvo frente a la carta republicana.

La canción agrega que “un buen líder primero delincuentes encierra, y después te salva de las filas de espera | Voy a construir cárceles de alta seguridad, pero después educación de calidad | Primero a los narcos les peleo, pero después genero un millón de empleo | Con policía militar la frontera voy a blindar, pero después con la casa propia te voy a ayudar| Primero enfrento la seguridad con una energía brutal, pero después pa’ las mujeres fuerte sala de cuna universal | Al crimen le voy a poner atajo, pero ¿qué hacemos con los miles de chilenos que no tienen trabajo?“.

Luego repite el coro y agrega que “los gobiernos de emergencia me quedan cortos” y que “los gobiernos de extremos nos llevan de lado a lado, cuando la cosa es pa’ delante. Soy la que va a construir un país importante”, para luego repetir el coro de que “no soy Kast, no soy Jara | Soy Evelyn mirando pa’ delante |”.