Tensa discusión presupuestaria por PGU termina con amenazas de censura a Mirosevic

Una nueva polémica se generó esta tarde en la Cámara de Diputados, luego de parlamentarios de oposición acusaran al presidente de la Corporación, Vlado Mirosevic, de ocupar tácticas “mañosas” para evitar que se aprobara la admisibilidad de una indicación presentada por Chile Vamos a la partida presupuestaria del Ministerio del Trabajo, la que buscaba una ampliación a $ 250 mil de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a partir de enero de 2023.

La indicación, elaborada por Frank Sauerbaum (RN), fue declarada como inadmisible debido a que irrogaba el uso de recursos fiscales. Sin embargo, cuando Sauerbaum solicitó la palabra para poder defender la admisibilidad de la norma, se generó el primer momento tenso de la tarde. En su discurso el parlamentario opositor ocupó como argumento que cuando el Presidente Gabriel Boric era diputado había defendido una indicación similar para aumentar la Pensión Básica Solidaria. En ese momento, Mirosevic lo interrumpió señalándole que “no corresponde” realizar tal comentario y posteriormente le cortó el audio, sin dejarlo terminar su alocución.

Tras cartón, se procedió a votar la admisibilidad de la indicación, la que fue finalmente rechazada al lograr 64 preferencias, quedándose a una de las 65 que necesitaba para ser visada. Este resultado estrecho aumentó más la tensión en la sala de la Cámara, ya que las bancadas opositoras acusaron a Mirosevic de no permitir el voto de dos diputadas que se encontraban en el baño, y que pese a llegar corriendo a la sala, no se les permitió emitir su sufragio, a pesar de que, según acusan, Mirosevic ni siquiera realizó los dos llamados a votación que se deben realizar de acuerdo con el reglamento de la Corporación, y “apuró” la votación después de realizar tan solo el primer aviso, con el resultado señalado anteriormente.

Ante esto, los jefes de bancada de los partidos de oposición -Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y José Carlos Meza (Republicanos)- le reprocharon a Vlado Mirosevic un mal manejo de la mesa, y le señalaron que, de continuar con esa actitud, presentarían una moción de censura contra el timonel de la Corporación -quien asumió hace menos de dos semanas-, lo que caldeó aún más los ánimos en el hemiciclo.

Las críticas de la oposición

Terminada la sesión, el diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que dos diputadas de oposición -Flor Weisse (UDI) y Carla Morales (RN)- se encontraban en el baño al momento de anunciarse la votación y que, aunque corrieron para emitir su voto, la celeridad con que realizó el trámite el presidente Mirosevic no les permitió llegar a marcar su preferencia.

“Por lo menos había dos diputadas que llegaron a votar cuando el presidente ya había cortado la posibilidad de que eso fuera así. De esa manera, perdimos solamente por un voto de diferencia, y lamentamos que, de manera mañosa, se les reste la posibilidad a los adultos mayores de tener una mejor pensión”, indicó el parlamentario RN.

Consultado si no era responsabilidad de las diputadas estar al momento de la votación al interior de la sala, Sauerbaum sostuvo que las afectadas “estaban en el baño dentro de la sala, y el presidente debió haberlas dejado votar, porque estaban dentro de la sala, no venían de afuera”.

En tanto, sobre la interrupción de que fue objeto mientras realizaba su alocución para defender la admisibilidad de la norma, el diputado RN indicó que “lamentamos que ni siquiera el presidente nos haya dejado terminar el discurso, nos cortó a los 10 segundos cuando le incomodó parte del discurso donde nosotros hacíamos una alusión a una votación anterior que se hizo respecto a un tema similar en el año 2019. La propia bancada de RN propuso un aumento de la Pensión Básica Solidaria al 50%, cosa que se declaró inadmisible, pero yo expliqué que mucha gente del Frente Amplio, entre ellos el actual Presidente y quienes son ministros hoy día, nos apoyaron en esa indicación (…) Estaba haciendo explicación de que contábamos con la inspiración del Presidente de la República para hacer esta normativa y lamentablemente no se nos dejó concluir”.

En tanto, la diputada Flor Weisse (UDI) afirmó haberse sentido “discriminada” por parte de la mesa de la Cámara. “Estaba en el baño y obviamente corrí a votar, y eso el presidente lo vio. Llegué a mi pupitre, presioné el botón verde y mi voto no figuró”, indicó.

Esto fue refrendado en un punto de prensa por el diputado UDI Jorge Alessandri, quien afirmó que la diputada Weisse llegó “milésimas de segundo después (del llamado del presidente Mirosevic) a apretar el botón y no se le esperó, cuando en estos cinco años de parlamentario hemos visto muchas veces que se espera a diputados por minutos”.

Tras ser consultados por un grupo de diputados de oposición que votó en contra de la iniciativa -incluyendo a Juan Antonio Coloma (UDI) y Johannes Kaiser (bancada republicana)-, quienes les podrían haber asegurado la aprobación de la norma, quien respondió fue el diputado Miguel Mellado (RN): “Haber pedido la admisibilidad no solo es culpa del presidente (Vlado Mirosevic) que no dejó terminar de votar a dos parlamentarias, sino que también algunos de los parlamentarios de nuestro sector que votaron en contra. Hay que hacer ese mea culpa también, porque si hacemos la suma total, deberíamos haber tenido los votos para aprobarlo, con o sin los votos que no llegaron”.

Pese a este mea culpa, indicó que “este presidente (Mirosevic) se está adjudicando una censura cada día más de acuerdo a su mala gestión como presidente de la Cámara de Diputados”. Al respecto, indicó que la presentación de una moción de censura “está conversado” al interior del bloque opositor, “pero todavía no se va a ejecutar, esperando ver cómo es el comportamiento que él tiene en estás próximas semanas”.

En este sentido, el diputado Diego Schalper (RN) indicó que “vemos con preocupación un presidente de la Cámara que no está siendo capaz de conducirla. Cuando se pone él en posición de presidente, él tiene que conducir la Cámara (…) Él sabe que hay ciertas conductas que tienen que ver con la buena fe parlamentaria y en esta oportunidad no se cumplieron. ¿Significa eso que nos vamos a abrir a una censura? Me parece a mí que eso todavía es prematuro”.

Según fuentes consultadas por La Tercera, la censura contra Vlado Mirosevic no será presentada aún debido a que desde Chile Vamos están sondeando para ver si tienen los 78 votos que se necesitan para alzarse con un triunfo de presentar la medida en la Cámara.

Posible acusación constitucional a ministra Jara

Finalmente, el diputado Schalper (RN) lamentó la oposición del oficialismo a aumentar la PGU a $ 250 mil pesos y acusó falta de voluntad política para lograr este objetivo. “Nos han dicho que eso requeriría la aprobación de la Reforma Tributaria y saben que no es cierto, saben que perfectamente podrían presentar una ley corta, porque la Reforma Tributaria financia cinco veces más que lo que requiere la PGU”, afirmó.

“El primer mensaje es pedirle al gobierno que todavía está en posición, cuando esto se vea en el Senado, de disponer los medios para tener el sentido de urgencia para los pensionados. Segundo, hay una realidad, la PGU es una ley de la República de Chile, que le impone al gobierno obligaciones en términos de eficacia, de información, de capacidad de pago, y es un hecho de la causa que hoy día tenemos miles de pensionados que no han recibido su pago debiendo haberlo recibido hace varios meses ya. (…) Yo le quiero recordar al gobierno que cuando un ministro deja sin efecto una ley, el Parlamento tiene la obligación de hacer valer su responsabilidad constitucional. Habemos varios que estamos alcanzando la convicción de que la ministra del Trabajo (Jeannette Jata), como la cabeza del ministerio a cargo del pago de la PGU, ha incurrido en responsabilidad constitucional, y esperamos que en el corto plazo se pongan al día”, indicó el secretario general de RN.

En este sentido, Schalper emplazó directamente a la secretaria de Estado: “Ministra Jara, decirle lo siguiente: usted hoy día está en posición de inejecución de una ley, y cuando un ministro está en tal posición, se pone en posición de ser acusado constitucionalmente”.

“Cuando uno está en posición de gobierno, uno no está medido por el ‘excusómetro’, uno no puede encontrar la excusa de turno para no hacer su trabajo. Si usted efectivamente ve que hay alguna dificultad en la ley, bueno, presente una ley corta. Si ve alguna dificultad reglamentaria, modifique el reglamento, peor lo que no puede usted excusarse es que habiendo pensionados que debieran haber recibido su pensión, no la han recibido por la falta de gestión de su gobierno”, agregó.