Tercer retiro del 10%: Bellolio dice que el gobierno tiene “la obligación” de recurrir al TC

En entrevista con el canal 24 Horas, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó este martes que la actual administración está obligada a recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que el Congreso apruebe un tercer retiro de fondos de las AFP.

El secretario de Estado sostuvo que “tenemos la obligación de que si hay algo que es inconstitucional nosotros tenemos que recurrir y eso ya lo zanjó el tribunal hace un tiempo atrás”.

“El Tribunal Constitucional ya manifestó que hacer esa vía, como lo han planteado algunos parlamentarios es inconstitucional, no hay ninguna duda de aquello y los parlamentarios que lo han aprobado, que han dicho que no lo es, obviamente saben que es inconstitucional”, expresó el vocero del Ejecutivo.

Bellolio advirtió que “un tercer retiro dejaría a más de cinco millones de personas con cero en sus fondos de pensiones. nosotros lo que queremos hacer es aumentar las pensiones”.

Asimismo, argumentó que ese eventual tercer retiro que se plantea como opción para familias que necesitan recursos por la crisis económica asociada a la pandemia de coronavirus, “primero no va a las personas más vulnerables, segundo perjudica las pensiones de futuro”.

“Prefiero que en esto nos concentremos en la propuesta que hemos hecho como gobierno, que es una propuesta que aumenta las pensiones de forma inmediata a 2,1 millones de chilenos. Entonces yo quisiera que el Congreso nos ayudara a avanzar en estas medidas que por la pandemia necesitamos de forma urgente, así como también en pensiones de forma urgente”, expuso.

Bellolio recalcó que “tenemos un ordenamiento jurídico y hay que respetarlo, nadie está por encima de la ley ni nadie puede saltarse la Constitución. Esta fue una discusión que ya tuvimos en el segundo retiro y el tribunal ya zanjó que esa vía no se puede hacer porque tiene que ser de iniciativa exclusiva (del Ejecutivo), por varias razones, no solo por una, por varias razones”.

El titular de la Segegob dijo esperar “que no sea la demagogia, que no sea la época electoral, la que algunos los entusiasme a prometer medidas que no son ciertas”.