¿Tohá, Jara o Winter? Boric afirma que mantendrá prescindencia ante primaria progresista

En el marco de la ceremonia por el cambio de gabinete con que se concretó de manera oficial la salida de Jeannette Jara del Ministerio del Trabajo, el Presidente Gabriel Boric habló en clave electoral y se refirió a las eventuales primarias del oficialismo.

En su discurso en en Salón Montt Varas, el Jefe de Estado agradeció la labor de la ahora abanderada del Partido Comunista (PC) y recalcó que su “vocación de mayoría enriquecerán el diálogo democrático para ofrecer al país un camino de futuro y esperanza”.

Seguidamente, el Mandatario recordó la salida de Carolina Tohá del Ministerio del Interior, también para emprender la carrera a La Moneda, en su caso como presidenciable del PPD.

“Tal como se lo dije a mi exministra del Interior, Carolina Tohá, al salir del gabinete, junto con el resto de las fuerzas progresistas, tienen el tremendo desafío de concretar una primaria amplia y convocante que ofrezca un camino de futuro y esperanza a Chile en medio de las aguas turbulentas del mundo, que defienda la democracia, la seguridad, los derechos alcanzados para las mujeres que algunos quieren hacer retroceder, las conquistas de los trabajadores, el crecimiento con equidad y tantos otros avances conseguidos por generaciones”, enfatizó.

El Presidente, entonces, se hizo cargo de una inquietud que ha rondado de cara a la instancia electoral que medirá a las fuerzas progresistas previo a la elección presidencial de noviembre de este año.

“Mucho se ha especulado de quién es el candidato del gobierno o el mío en particular. Si es Carolina (Tohá), si hoy es Jeannette (Jara), si es Gonzalo Winter o podría ser Vlado Mirosevic o Jaime Mulet. Todos quienes menciono han mostrado su disposición a competir en buena lid por representar a los sectores progresistas en una primaria amplia y convocante. Incluyo, por cierto, también al diputado (Alberto) Undurraga”, dijo.

Y luego agregó: “En esto quiero ser muy claro: mi candidato es Chile. Y el mejor aporte que personalmente y como gobierno podemos hacer, a nuestras ideas y sobre todo a los chilenos y chilenas, es gobernar bien. Con responsabilidad, con sentido de urgencia, solucionando los problemas de la gente y entregando esperanza y optimismo en un futuro compartido”.

“Estos son tiempos especialmente difíciles en el mundo y como gobierno no tenemos otra prioridad que trabajar por Chile y defender los intereses de nuestra patria. Quiero insistir en esto: nuestro candidato es Chile. Y por lo tanto a mí y a mis ministros en esta etapa lo que nos corresponde es prescindencia en materia electoral y dedicar todas nuestras energías a nuestras tareas de gobierno”, remarcó.

Nuevo gesto a Isabel Allende

En la parte final de su discurso, Boric volvió a tener un gesto con Isabel Allende. Esto, luego de la reunión que tuvo ayer lunes con la directiva del Partido Socialista, que manifestó su molestia por el resultado que tuvo para la senadora -destituida por el Tribunal Constitucional- la fallida compra por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende.

“Por último, quiero cerrar esta intervención con unas palabras de aliento, reconocimiento y admiración a Isabel Allende. Su aporte a Chile es y seguirá siendo por siempre invalorable y importante”, dijo.

A eso sumó: “Como lo he expresado en ocasiones anteriores y se lo he dicho personalmente, su lucha por la recuperación de la democracia, por los derechos de las mujeres y de los trabajadores, la institucionalidad ambiental, la inserción de Chile en el mundo, su rol como presidenta de la Cámara de Diputados, del Senado, del Partido Socialista, no perecerán jamás. Vaya para ella todo mi respeto y cariño”.