Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Política

    Tohá y rol de la futura oposición: “Tiene que actuar muy articulada, pero eso no quiere decir que será una sola coalición”

    La exministra del Interior aseguró que colaborará en la "articulación del Socialismo Democrático", aunque no desde un cargo político. Además, dijo esperar aportar "en el debate de los temas de seguridad y los temas políticos y equidad social".

    Paula Pareja 
    Paula Pareja
    LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

    Mañana miércoles el Presidente Gabriel Boric dejará el mando y le entregará el gobierno a José Antonio Kast. Una de las figuras más relevantes de la administración de Boric fue Carolina Tohá, su ministra del Interior que dejó el cargo para asumir la carrera presidencial donde no ganó.

    Hoy, en su calidad de ciudadana, Tohá afirma que seguirá pendiente de la contingencia y participando en la política, aunque no desde un cargo.

    En diálogo con radio ADN, la exministra hizo un análisis sobre su paso por el gobierno asegurando que el ingreso de su sector, el Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y PL), "fue algo que funcionó en el gobierno, pero no funcionó como alianza de gobierno".

    “No se logró cuajar una coalición y creo que eso fundamentalmente es posible que no se cuaje, porque en el gobierno se tomaron decisiones y caminos que en la coalición no se despejaron”, indicó.

    En ese sentido, ejemplificó que “el presidente Boric tomó decisiones, por ejemplo, en materia internacional respecto a nuestra distancia con todos los gobiernos que tenían compromiso en derechos humanos y en la coalición no se logró un acuerdo en ese sentido”.

    “O sea, cada partido siguió con su postura y no son diferencias resueltas (…) entonces creo que ya hay un camino inconcluso que va a tener que continuar en su reflexión y quizás las coaliciones futuro no van a ser exactamente como fue la coalición de gobierno”, sostuvo.

    Para Tohá, la futura oposición “tiene que actuar muy articulada, muy coordinada, pero eso no quiere decir que va a ser una sola coalición. A lo mejor van a ser dos o tres coaliciones, yo espero que no sean tantas".

    No obstante, aseguró que se puede “tener dos coaliciones que se articulan para hacer oposición, que se ponen de acuerdo para los proyectos de ley, pero no tienen un proyecto político común de futuro. Es posible eso”.

    Socialismo Democrático. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin/Aton Chile

    Respecto a su propio rol, aseguró que estará presente y pendiente de todo lo que ocurra en la administración de Kast.

    Eso sí, recalcó: “No voy a estar en ningún cargo, por lo menos por ahora, ninguno. No está en mis planes, ni hay a la vista nada, ni tengo por ahí en este momento mi espacio, creo yo. Yo voy a estar en el debate de ideas, voy a estar opinando”, sostuvo.

    En ese sentido, dijo esperar “colaborar a la articulación del Socialismo Democrático como parte de una posición más amplia, pero especialmente de ese espacio político, y no solo los partidos, sino también con otros actores, por ejemplo los alcaldes, el mundo social, que está muy lejano hoy día los partidos".

    Y espero estar también en el debate de los temas de seguridad y los temas políticos y equidad social, donde he acumulado una experiencia y espero desde ahí poder aportar y dar opiniones, no solo sobre el gobierno, sino también sobre lo que nuestro sector propone hacia adelante", aseveró.

