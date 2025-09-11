“Traicionó”: Parisi encara a Matthei aludiendo a Piñera y Pinochet

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi arremetió esta noche contra la carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, a quien acusó a de traicionar al expresidente Piñera y a Augusto Pinochet.

Durante el segundo bloque de interpelaciones entre los abanderados presidenciales, Parisi ocupó su instancia para mostrar fotografías del expresidente Sebastián Piñera y del dictador Augusto Pinochet, que contenían la palabra “traicionó”.

La performance motivó, incluso, la intervención de la animadora Macarena Pizarro, quien recordó al economista que los equipos de los candidatos llegaron a un acuerdo de usar “apuntes personales” y no apoyos visuales.

“Evelyn, tú traicionaste al expresidente Piñera, lo investigaste, le interviniste el teléfono, lo traicionaste. Tú apoyaste a rabiar a Pinochet y cuando no era rentable políticamente, lo traicionaste”, alcanzó a decir antes de la intervención de la producción.

“Evelyn, cuando después de un tremendo esfuerzo logramos ganar el Rechazo a la pésima Constitución de Elisa Loncón, tú y tu partido político se fueron a arrodillar en frente de Gabriel Boric para un segundo proceso constitucional, traicionando a Chile. ¿Quién viene ahora? ¿Cuál es la traición que viene ahora?”, preguntó Parisi.

Tras unos segundos de reflexión, Matthei respondió. “La verdad es que no es una pregunta. Los chilenos se habrán dado cuenta que básicamente han sido puras agresiones y descalificaciones. No ha habido alguna pregunta acá y ese es el estilo de Franco Parisi. Él suele actuar así y sobre todo contra las mujeres a las que trata especialmente mal”.

“Soy una candidata que los chilenos conocen y sí he tenido errores, sí me he equivocado”, reconoció Matthei.

Respecto a la relación con Piñera, Matthei señaló que “logramos recomponer totalmente, tanto es así que me nombró ministra y nos quisimos enormemente. Lloré cuando murió y ahora su familia me acompaña, porque ambos nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado”.