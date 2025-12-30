SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    El Mandatario también recibirá en esta jornada las acreditaciones diplomáticas de los representantes de Israel, Japón y Cuba.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric / Brandon Judd

    Para las 16.00 horas de este martes está programado que el Presidente Gabriel Boric reciba en La Moneda al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, que hará entrega de sus cartas credenciales.

    El Mandatario también tiene en agenda recibir en esta jornada a los representantes diplomáticos de Israel, Panamá, Japón, Cuba, que también harán entrega de sus acreditaciones.

    En el caso del embajador norteamericano, los meses previos a la reunión de este martes ha estado precedida de ásperos cruces, debido a los emplazamientos del Jefe de Estado al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego por la respuesta del propio diplomático.

    Boric ha sido especialmente duro en contra de su par estadounidense por su postura ante el cambio climático. De hecho, en su última participación en la Asamblea General de Naciones Unidas lo acusó derechamente de mentir, luego que Trump dijo en la misma instancia que la crisis ambiental es un engaño.

    Judd respondió a estas arremetidas al señalar que: “Las críticas del gobierno actual al Presidente Donald Trump tienen un costo para la relación bilateral y para el pueblo chileno“.

    En entrevista con El Mercurio de Antofagasta, además, aseveró que existe poco diálogo con el Ejecutivo, apuntando a que “cuando digo el gobierno, me refiero al Presidente; hay gente muy buena en el gobierno, pero el Presidente ha cortado la comunicación con Estados Unidos".

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la cita de esta tarde entre Boric y el embajador de Estados Unidos, y el tiempo transcurrido antes de que finalmente se lograra concretar la entrega de las cartas credenciales.

    “En lo que respecta a la presentación de cartas protocolares hay ciertos ritos y tiempos sobre las cuales esto se lleva adelante. Porque no olvidemos que hace un momento se planteó una controversia, a nuestro entender infundada, toda vez que había embajadores que habían llegado antes”, dijo.

    El jefe de gabinete sostuvo que “se agrupan los distintos embajadores para efectos de realizar la presentación de credenciales diplomáticas. De hecho, hay países que hacen un acto al año, una actividad al año. Hay países que lo hacen dos veces, y hay países que una vez que llega un número relevante de embajadores, realizan el acto correspondiente”.

    “Sobre esto, nosotros tenemos la mejor voluntad de tener las mejores relaciones diplomáticas con todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y esto forma parte de los protocolos que aplica la Cancillería”, remarcó.

    Más sobre:Gabriel BoricDonald TrumpBrandon JuddEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo”: Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al futuro gobierno

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Contraloría destituye al alcalde de Vichuquén tras sumario por uso indebido de vehículo fiscal

    Lo más leído

    1.
    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo”: Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al futuro gobierno

    “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo”: Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al futuro gobierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar
    Chile

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público
    Negocios

    Además del guarismo y la “ley de amarre”: las otras normas que incluye el polémico proyecto de reajuste del sector público

    Impulso país desde el sur

    Telefónica anuncia aumento de capital de más de $300 mil millones

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes
    El Deportivo

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    El nuevo lío del fútbol chileno: los 12 clubes de la Segunda División amenazan con no iniciar la temporada 2026

    Jean Meneses sorprende y firma por una temporada en Deportes Limache

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria
    Cultura y entretención

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Quilicura Teatro Juan Radrigán regresa en enero con 32 obras y una cartelera que reúne lo mejor del teatro nacional

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal
    Mundo

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana