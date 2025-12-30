Tras ásperos cruces: Boric recibe este martes al embajador de Estados Unidos para entrega de cartas credenciales

Para las 16.00 horas de este martes está programado que el Presidente Gabriel Boric reciba en La Moneda al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, que hará entrega de sus cartas credenciales.

El Mandatario también tiene en agenda recibir en esta jornada a los representantes diplomáticos de Israel, Panamá, Japón, Cuba, que también harán entrega de sus acreditaciones.

En el caso del embajador norteamericano, los meses previos a la reunión de este martes ha estado precedida de ásperos cruces, debido a los emplazamientos del Jefe de Estado al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego por la respuesta del propio diplomático.

Boric ha sido especialmente duro en contra de su par estadounidense por su postura ante el cambio climático. De hecho, en su última participación en la Asamblea General de Naciones Unidas lo acusó derechamente de mentir, luego que Trump dijo en la misma instancia que la crisis ambiental es un engaño.

Judd respondió a estas arremetidas al señalar que: “Las críticas del gobierno actual al Presidente Donald Trump tienen un costo para la relación bilateral y para el pueblo chileno“.

En entrevista con El Mercurio de Antofagasta, además, aseveró que existe poco diálogo con el Ejecutivo, apuntando a que “cuando digo el gobierno, me refiero al Presidente; hay gente muy buena en el gobierno, pero el Presidente ha cortado la comunicación con Estados Unidos".

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la cita de esta tarde entre Boric y el embajador de Estados Unidos, y el tiempo transcurrido antes de que finalmente se lograra concretar la entrega de las cartas credenciales.

“En lo que respecta a la presentación de cartas protocolares hay ciertos ritos y tiempos sobre las cuales esto se lleva adelante. Porque no olvidemos que hace un momento se planteó una controversia, a nuestro entender infundada, toda vez que había embajadores que habían llegado antes”, dijo.

El jefe de gabinete sostuvo que “se agrupan los distintos embajadores para efectos de realizar la presentación de credenciales diplomáticas. De hecho, hay países que hacen un acto al año, una actividad al año. Hay países que lo hacen dos veces, y hay países que una vez que llega un número relevante de embajadores, realizan el acto correspondiente”.

“Sobre esto, nosotros tenemos la mejor voluntad de tener las mejores relaciones diplomáticas con todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y esto forma parte de los protocolos que aplica la Cancillería”, remarcó.