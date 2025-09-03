Tras ataque a lancha: Cancillería sigue conflicto entre Estados Unidos y Venezuela esperando que tensiones no escalen

El Ministerio de Relaciones Exteriores activó el diálogo con otros países respecto al despliegue de embarcaciones estadounidenses en aguas internacionales frente a Venezuela y se mantiene monitoreando la situación.

“Estamos atentos y haciendo seguimiento al desarrollo de los hechos en la zona, también en diálogo con otros países. Chile espera que las tensiones no escalen, y siempre estará por la vía pacífica y del diálogo para la resolución de conflictos”, indicaron desde la Cancillería ante consultas de La Tercera por el tema.

El gobierno de Donald Trump envió tropas a la zona tras acusar acusa al líder venezolano, Nicolás Maduro, de ser el jefe del Cártel de los Soles, una supuesta agrupación criminal y “terrorista” que estaría facilitando el narcotráfico y el lavado de dinero de otras estructuras delictivas, como el Tren de Aragua.

Este martes, Estados Unidos reportó que una lancha a motor, que zarpó desde suelo venezolano transportando narcóticos, fue atacada por sus Fuerzas Armadas, dejando como saldo a 11 fallecidos.

Chile no se ha manifestado a favor de ninguna de las partes y el Presidente Gabriel Boric no se ha pronunciado al respecto, en un silencio que dista con lo ocurrido con otros mandatarios de la región.

En tanto, excancilleres y analistas internacionales discrepan sobre si el país debe marcar posición frente al conflicto.