Tras ataque a lancha: Cancillería sigue conflicto entre Estados Unidos y Venezuela esperando que tensiones no escalen
El Ministerio de Relaciones Exteriores activó el diálogo con otros países respecto a los sucesos en las aguas internacionales frente al territorio de la nación caribeña.
El Ministerio de Relaciones Exteriores activó el diálogo con otros países respecto al despliegue de embarcaciones estadounidenses en aguas internacionales frente a Venezuela y se mantiene monitoreando la situación.
“Estamos atentos y haciendo seguimiento al desarrollo de los hechos en la zona, también en diálogo con otros países. Chile espera que las tensiones no escalen, y siempre estará por la vía pacífica y del diálogo para la resolución de conflictos”, indicaron desde la Cancillería ante consultas de La Tercera por el tema.
El gobierno de Donald Trump envió tropas a la zona tras acusar acusa al líder venezolano, Nicolás Maduro, de ser el jefe del Cártel de los Soles, una supuesta agrupación criminal y “terrorista” que estaría facilitando el narcotráfico y el lavado de dinero de otras estructuras delictivas, como el Tren de Aragua.
Este martes, Estados Unidos reportó que una lancha a motor, que zarpó desde suelo venezolano transportando narcóticos, fue atacada por sus Fuerzas Armadas, dejando como saldo a 11 fallecidos.
Chile no se ha manifestado a favor de ninguna de las partes y el Presidente Gabriel Boric no se ha pronunciado al respecto, en un silencio que dista con lo ocurrido con otros mandatarios de la región.
En tanto, excancilleres y analistas internacionales discrepan sobre si el país debe marcar posición frente al conflicto.
