Tras cara a cara en Congreso Futuro: Boric recibe a Kast este jueves en La Moneda

Desde Presidencia informaron este martes que el Presidente Gabriel Boric recibirá en audiencia al mandatario electo, José Antonio Kast, la mañana de este jueves en el Palacio de La Moneda.

La cita en la sede del Ejecutivo entre el Mandatario y el republicano está programada para las 8.00 horas.

El nuevo encuentro entre el gobernante saliente y su sucesor se produce luego del cara a cara que ambos tuvieron este lunes en la ceremonia inaugural de Congreso Futuro, en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

En la instancia, Boric y Kast mantuvieron un breve diálogo previo al inicio del evento de divulgación de ciencia y conocimiento. En esa conversación, el Jefe de Estado le habría manifestado al mandatario electo su intención de una reunión en Palacio.

Dicho cara a cara se dio luego del duro cruce que ambos protagonizaron la semana pasada. Esto, después de que Kast endureció el tono en contra de la actual administración, lo que fue retrucado por el Mandatario y sus ministros.

Luego, en su discurso, Boric le habló directamente a Kast, que lo antecedió en la palabra, para invitarlo a aprobar el proyecto de sala cuna universal en el Parlamento. El republicano, en su alocución, deslizó una apertura a esta iniciativa.

“(Es importante) entender el argumento del otro y ojalá tomar la mejor versión posible del argumento del otro. Y eso en política no nos pasa mucho. Entonces voy a aprovechar y v oy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna , que está en discusión de hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos”, dijo.

Y luego agregó: “Tenemos cuatro semanas, porque si no vamos a retroceder mucho. Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante. Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí (en sala cuna) podemos llegar a un consenso”.

El gesto de Boric luego fue apoyado por las palabras de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en la habitual vocería de los lunes. En la instancia, la portavoz del Ejecutivo destacó un cambio de tono en Kast en favor del proyecto de sala cuna.

“Yo quiero relevar el cambio de tono en la intervención del presidente electo el día de hoy (este lunes) en el Congreso del Futuro. Nos parece una buena señal que haya mencionado la importancia de contar con el derecho a sala cuna para nuestro país. Y por eso quiero quedarme con esta última intervención”, remarcó.

Boric y Kast ya se reunieron en La Moneda el pasado 15 de diciembre. Tras ese encuentro, el Mandatario destacó la disposición de su sucesor para iniciar conversaciones sobre pendientes de su administración en el Parlamento.