Tras crisis oficialista: partidos de izquierda se reencuentran en ofrenda a Frei Montalva organizada por la DC

A las 13.00 horas de este jueves, en la Plaza de Constitución de Santiago, se hará entrega de una ofrenda floral ante el monumento al expresidente Eduardo Frei Montalva, a 44 años de su muerte. Al evento, organizado por la Democracia Cristiana (DC), fueron convocados integrantes de las directivas de los partidos políticos de la izquierda y la centroizquierda.

Hasta el cierre de esta edición, el Partido Socialista (PS), el Frente Amplio (FA), el Partido Liberal y el Partido Radical confirmaron asistencia al hito. El Partido Comunista (PC) también fue convocado, pero su directiva tiene problemas de agenda.

El encuentro será el primer cara a cara de las colectividades desde que estalló la crisis de convivencia en el sector la semana pasada, cuando el Socialismo Democrático se rebeló ante las recriminaciones que recibieron por parte del PC y el FA por haber respaldado -en 2023- los artículos sobre la legítima defensa contenidos en la ley Naín-Retamal. Esto, justo después de la absolución de Claudio Crespo, acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica.

La discusión escaló tanto, que dentro del Socialismo Democrático -y la DC- incluso han sugerido que se podría dividir la futura oposición en dos bloques: izquierda y centroizquierda.

El sábado de la semana pasada, sin embargo, la discusión tuvo un alto. Desde entonces, los dirigentes del sector han estado enfocados en abordar la emergencia de los incendios en el centro-sur del país. Por esa razón, las discusiones entre colectividades han disminuido.

Sumado a eso, el Presidente Gabriel Boric hizo gestiones para intentar que la polémica deje de escalar. El mandatario se contactó con la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, con la intención de contener la crisis. Esa colectividad es la que encabezó la rebelión y la que más dura fue en sus intervenciones.

Vodanovic dijo públicamente que esperaba que “el Presidente dijera que (Naín-Retamal) es una ley (...) que patrocinó el gobierno”, en consideración a que Boric negó que así lo fuera, pese a que desde La Moneda se llamó a aprobar la iniciativa.

Desde la DC, hoy encabezada por Óscar Ramírez, afirman que dentro de la lista de invitados está el también expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo de Frei Montalva. Sin embargo, desde su entorno descartan su asistencia. Dicen que la familia optará por homenajear al fundador de la Falange en el Cementerio General.

La relación entre Frei Ruiz-Tagle y la DC pasa por un momento complejo. La directiva de Francisco Huenchumilla, quien abandonó la presidencia de la colectividad hace unas semanas, denunció al expresidente ante el tribunal supremo del partido por haberse reunido con José Antonio Kast cuando era candidato presidencial. Como consecuencia, se le suspendió la militancia.

Además de la ofrenda, la DC organizó una ceremonia religiosa que se llevará a cabo en la sede de la colectividad este jueves al mediodía.