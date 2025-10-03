Tras críticas por demora: comando de Jara se reúne con partidos para presentar el anexo del programa de gobierno

Tras múltiples críticas por la demora en la presentación del programa definitivo, este viernes el comando de Jeannette Jara se reunió con los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana para dar a conocer el anexo que elaboraron con las demandas y soluciones recogidas durante su gira nacional.

La cita tuvo lugar en el Hotel El Fundador en Santiago Centro, donde llegaron los timoneles de la alianza y parte del comando de la candidata. Previo a la reunión, el presidente de la Falange, Francisco Huenchumilla, expresó “cierto optimismo” sobre el contenido del programa.

Sin embargo, la candidata ya adelantó que uno de los puntos que impulsará en su eventual gobierno es la tramitación del aborto legal en el caso de que el proyecto del Ejecutivo no alcance a ser discutido. Este anuncio vaticina tensiones entre la decé y la candidatura, ya que una de las aprensiones de los militantes era la agenda valórica de Jara.