Jara confirma que política de aborto libre no estará incluida en su programa debido a diferencias valóricas con la DC

Tras la reunión con la Confederación de la Producción y del Comercio (CP), la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara confirmó que el proyecto de aborto libre no estará incluido en la actualización de su programa que será presentado este lunes en la sede de su comando.

Esta decisión fue adelantada por el senador y timonel interino de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, que en CNN Radio precisó que en la Falange son importantes los lineamientos valóricos.

Al ser consultado por el tema de aborto, el senador dejó en claro que es una política que no está contemplada: “Eso es una cosa en que nosotros como DC tenemos distintas visiones al interior del partido. Por ejemplo, yo tengo una visión mucho más liberal de las cosas y hay otros camaradas que tienen una visión distinta y eso se respeta”.

Asimismo, la candidata explicó las razones para seguir esa definición.

“Nosotros somos una amplia alianza de centro izquierda en Chile. Yo creo que es muy fácil cuando se trata a veces de un candidato único con un partido único que lleva 12 años siendo candidato, como Kast, en mi caso, con un mes y medio de candidata y con nueve partidos que me apoyan, es evidente que nos vamos a concentrar en lo que nos une“, indicó.

En esa línea, zanjó que “en temas valóricos hay una diferencia con la Democracia Cristiana, así que en este programa no se va a abordar”.