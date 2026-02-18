SUSCRÍBETE
    Política

    Tras el rechazo a su desafuero: Orrego arremete contra Fiscalía e insta a la derecha a no instrumentalizar la justicia

    El gobernador celebró la decisión de la Corte de Apelaciones y emplazó a la Fiscalía a no inventar delitos para "acusar falsamente a autoridades inocentes". También repaso a la derecha, sector que intenta destituirlo vía Tricel. "Hacemos un llamado a elevar el nivel de la política", planteó.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Luis Hidalgo/Aton Chile LUIS HIDALGO/ATON CHILE

    “Nadie se hizo fuerte sin batallas difíciles”. El mensaje, acompañado por la fotografía de un lobo solitario, lo compartió en sus redes sociales el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, luego de que -de forma unánime- la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara su desafuero por el caso ProCultura.

    La mañana de este miércoles, la autoridad regional protagonizó un punto de prensa en que valoró el fallo. Dijo sentirse tranquilo y no pudo evitar sonreír ante las cámaras. La decisión de la Corte significó un alivio para el gobernador tras su tortuosa caminata por el desierto a raíz del caso ProCultura.“Soy inocente de las imputaciones falsas que se me han formulado”, dijo.

    Orrego no se guardó nada: fue crítico del actuar de la Fiscalía y de la derecha en torno al caso. Este sector -sobre todo el Partido Republicano y la UDI- es el que se ha encargado de promover las acusaciones en su contra, que impactaron fuertemente la imagen de quien incluso se perfilaba como carta presidencial de la centroizquierda hace unos años.

    El exmilitante de la Democracia Cristiana (DC) -hoy independiente- planteó que el fallo constituye “el sexto revés” para la Fiscalía de Antofagasta, que buscaba formalizar y solicitar medidas cautelares personales respecto a él en una investigación de supuesto fraude al fisco por el convenio de $1.689 millones de pesos para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate, encabezado por el psiquiatra Alberto Larraín.

    La arremetida de Orrego contra ProCultura por deuda de más de mil millones de pesos

    Orrego sostuvo que el fallo “derrumbó la tesis que me imputaba responsabilidades absolutamente falsas en este caso” y manifestó que “lo que corresponde ahora es que la Fiscalía siga lo que le planteó tanto el Gobierno Regional Metropolitano como el Consejo de Defensa del Estado, que era perseguir la apropiación indebida de $ 1.000 millones de pesos por parte de ProCultura”.

    “La Fiscalía hizo mal su pega (...). Aquí hay que buscar las responsabilidad civiles y penales, pero donde corresponde, no inventando delitos para acusar falsamente a autoridades inocentes (...). Llegó el momento en que la Fiscalía Nacional tome cartas en el asunto e investigue qué pasó en Antofagasta, porque no se conocía un caso más fracasado que el que hemos visto estos días", reclamó.

    Además de emplazar a la Fiscalía, la autoridad regional también arremetió contra la derecha. Esto en consideración de que los consejeros regionales del Partido Republicano y de la UDI presentaron un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para conseguir su destitución. Un proceso que permanece activo y donde la derecha se juega sus últimas fichas para intentar sacar del mapa político al exalcalde.

    “La derecha ha tratado por todas las vías de sacarme del cargo, menos por las elecciones, donde no ha podido”, respondió Orrego ayer.

    Junto con eso, envió un mensaje al futuro gobierno de José Antonio Kast, que asumirá el próximo 11 de marzo. “Quiero advertir, sobre todo a quienes asumen el próximo gobierno, que es muy complicado cuando la política deja de llevarse a cabo en el plano del debate de ideas y se ocupan los tribunales de justicia para hacer puntos políticos. La instrumentalización de la justicia con fines políticos daña la democracia”, advirtió.

    “Hacemos un llamado a elevar el nivel de la política. Seguir destruyendo autoridades y buscando instrumentalizar los tribunales de justicia no es el camino (...). Este es un llamado para los consejeros republicanos y la UDI: el que siembra vientos cosecha tempestades. Esta no es la manera de hacer política (...). Me parece una infamia lo que ellos hicieron conmigo”, dijo.

    Orrego se arrepiente de haber seleccionado a ProCultura en el programa Quédate

    En su primera aloución tras el rechazo a la solicitud de desafuero de la Fiscalía Regional de Antofagasta, el gobernador Orrego también aprovechó de desmarcarse de la fundación del psiquiatra Larraín.

    En su exposición, el exdecé expuso fuertes críticas a la Fiscalía a la cual acusó de intentar “engañar a la opinión pública y también a los tribunales”. Sobre lo mismo, destacó que “ahora, nuestra responsabilidad es recuperar los fondos. Y les digo algo, los vamos a recuperar, peso por peso”.

    Orrego, también fue consultado sobre si se arrepentía de haber entregado parte del programa a ProCultura. Por primera vez, afirmó que “evidentemente, con el diario del día lunes, todos tenemos mejor claridad de lo que va a pasar”.

    “Este programa existió, existe, está salvando vidas y todos los componentes se mantienen hasta el día de hoy. Entonces, yo digo, ¿estoy arrepentido de haber hecho el programa Quédate? No. ¿Estoy arrepentido de que haya sido Procultura? Sí. Pero en ese momento no teníamos ningún antecedente para saberlo y gracias a Dios tomamos los resguardos y por eso es que vamos a recuperar la totalidad de los dineros", sostuvo.

