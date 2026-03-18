Tras golpes en el Congreso: oposición agenda cita para iniciar coordinación

Santiago 4 de agosto 2025. Se realiza reunion de presidentes del Oficialismo y la DC en la sede del Partido Socialista Javier Salvo/Aton Chile

A partir de las 9.00 horas de este miércoles, en la sede del Partido Socialista, se reunirán los presidentes de los partidos de la oposición al gobierno de José Antonio Kast.

Lo harán recién a una semana del ascenso al poder de este último, cuyo gobierno inició sin un contrapeso articulado.

Esto porque, hasta ahora, cada colectividad de centroizquierda e izquierda ha tomado caminos propios para salir a apuntar contra Kast y sus primeras iniciativas, lo que ha sido resentido por figuras opositoras como Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista.

“Vamos a dar espacio a una capacidad de gobernanza sin limitaciones”, advirtió Carmona el fin de semana.

En concreto, hasta ahora la división de la oposición ha implicado la derrota en la testera de ambas cámaras del Congreso y una disputa abierta en el Senado por el pacto que sellaron el PS y el PPD con el oficialismo, lo que fue resentido por las otras fuerzas del sector como el PC y el Frente Amplio.

La nula articulación de la oposición se dio pese a que solo cinco días antes del cambio de mando se reunieron los principales liderazgos del sector en un cónclave en La Moneda que encabezó Gabriel Boric.

De momento, algunos partidos se han concentrado en salir en defensa del legado del expresidente, como el FA; otros, como el PC, han salido a advertir con judicializar iniciativas de Kast. En el Socialismo Democrático, en cambio, se han identificado dos sectores: uno que ha empujado acuerdos con la derecha y otro que ha buscado endurecer el tono contra la administración entrante.

Así, con el encuentro de mañana las colectividades tendrán su primer acercamiento tras la salida de Boric del Ejecutivo.

Al respecto de la cita, la senadora, timonel del PS y convocante de la reunión, Paulina Vodanovic, manifestó a este medio que “será una conversación para visualizar todas las temáticas, que se están viendo complejas, de las presentaciones del gobierno, proyectos de ley. Retomar ahora que estamos un poquito más instalados”.

“Vamos a tratar que haya coordinación”, agregó la parlamentaria, a quien apuntaron desde el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana por cómo quedó el pacto administrativo por la testera de la Cámara Alta.

Además del encuentro entre colectividades de este miércoles, desde la Cámara también están buscando alternativas para mejorar la coordinación del sector.

En medio de las distintas ofensivas del gobierno de Kast, el diputado Raúl Soto (PPD) manifestó su intención de acercarse al resto de bancadas opositoras para buscar instancias donde, como oposición, puedan actuar de forma más articulada.

La pretensión del expresidente de la Cámara es incluir a todas las fuerzas opositoras a dicha instancia, incluso a tiendas como el Partido de la Gente.