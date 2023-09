Tras Parada Militar 2023: autoridades valoran transversalmente las declaraciones del general Iturriaga sobre 50 años del golpe de Estado

Luego de la Parada Militar 2023 marcada por las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, pifias aisladas y críticas por la ausencia de algunos parlamentarios oficialistas, distintas figuras del mundo político entregaron sus apreciaciones sobre la contingencia y el tradicional rito militar.

El Presidente Gabriel Boric, fue el primero en opinar tras el cierre del acto. “Valoro mucho las palabras del general Iturriaga. Él señaló que el Ejército actualmente está compuesto mayoritariamente por personas que no participaron en los tristes hechos que dividieron a nuestro país y que significararon las terribles violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la disposición a la colaboración es muy valiosa”, indicó el Mandatario.

La máxima autoridad del Ejército señaló pocos minutos antes del inicio de la Parada Militar que “a nuestra generación lo que le corresponde es hacerse cargo del pasado, como lo ha hecho, y cooperar a la justicia en todo cuanto se nos exija”.

Ante esto, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, recalcó la importancia de colaborar en el Plan Nacional de Búsqueda, que impulsa el gobierno. “Todos los que puedan contribuir con información para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos, sin duda que sería muy positivo, porque podríamos darle algún tipo de paz a las familias que han sufrido tanto y que hasta el día de hoy desconocen el paradero de sus seres queridos”, dijo.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, que precisamente está a cargo de liderar el Plan Nacional de Búsqueda, también fue consultado sobre los dichos de la máxima autoridad marcial y la colaboración del Ejército. El secretario de Estado comentó que “las Fuerzas Armadas han manifestado su disposición a entregar información en el contexto de las investigaciones judiciales, como lo han requerido hasta ahora en los últimos años los jueces de dedicación exclusiva”.

Por su parte, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, al ser consultada por la entrega de antecedentes de parte del Ejército, contestó que “nosotros confiamos en que todas las instituciones van a estar a disposición de nuestro país, que ha avanzado en estos 50 años (...) lo que nosotros necesitamos, obviamente en el Plan Nacional de Búsqueda, es que cuando se requiera nueva información, esté a disposición. Mientras no se requiera, obviamente, no habrá nada que entregar“.

Asimismo, abordó las pifias aisladas que se escucharon en contra del gobierno en algunos puntos de la ceremonia. “El grupo que se autodeclara pinochetista es cada vez más pequeño y relevante para la cantidad de gente que se manifestó acá para ver y presenciar la Parada Militar. Yo no le daría mayor importancia por un grupo muy reducido, un grupo que su odio es mayor que su amor a estos actos patrios”.

Al respecto, Elizalde aseguró que es “un grupo aislado, muy reducido, que vino especialmente a este efecto y que ha organizado este tipo de actividades en retiradas oportunidades, lo ha hecho en el Congreso Nacional y lo hace ahora en la Parada”. En ese sentido, apuntó a “una persona que trasladó las prácticas de las barras bravas” a los actos cívicos, y aseguró que, pese a esto, “no representan el absoluto el espíritu ni el ánimo con que participaron la gran mayoría de chilenos y chilenas que vinieron”.

Desde la vereda de la oposición, el senador Iván Moreira (UDI), dijo que “los militares no tienen por qué seguir dando explicaciones por el pasado, ya está bueno eso. Dejémonos que ellos convivan tranquilos, las Fuerzas Armadas en Chile tienen que seguir pisando sobre huevos, eso no puede ser. El Ejército ha entregado toda la información, si ya no están los de ayer, no están, están muertos o están presos”. Además, recalcó que se deben ofrecer “incentivos” a los militares que están condenados por violaciones a los DD.HH., como el cumplimiento de sentencia en sus domicilios, para que entreguen información.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) indicó al término de la ceremonia que “es el momento de aprender las grandes lecciones de la historia, hay lecciones importantes y tenemos que hacer todo el esfuerzo, porque efectivamente cada persona se pueda encontrar con los suyos”. Respecto de las declaraciones del general Iturriaga, quien dijo que “el Ejército no tiene hoy día información disponible que no esté en la Justicia”, Coloma sostuvo que “obviamente es una persona seria, responsable, que está actuando con la verdad y eso no quita que uno siempre aspire a que todas las instituciones puedan funcionar de mejor manera en la lógica del aprendizaje”.

El senador Rojo Edwards (Republicanos) también valoró los dichos de Iturriaga. Dijo “no me cabe ninguna duda que las palabras del comandante jefe son verdad y obviamente tenemos que estar todos a disposición de entregar toda la información que pueda llegar para que las familias puedan conocer el paradero”.

El parlamentario también hizo un punto en la ausencia de algunas figuras oficialistas. “Lo que hemos visto hoy día de la Parada Militar, es realmente impecable; me hubiese gustado una mayor participación de parlamentarios oficialistas que brillaron por su ausencia. A las Fuerzas Armadas hay que quererlas, admirarlas, defenderlas y hay que estar en las fechas importantes”.

“Hago un llamado a los parlamentarios cercanos al Presidente Boric, que tienen que apersonarse y no pueden irse todos, aquí no había prácticamente nadie y quizás eso explica -más allá de justificar los insultos que hemos escuchado- la cantidad de personas que ha pifiado permanente al Presidente”, agregó Edwards.

Sobre esto, la ministra Vallejo aclaró que los parlamentarios “están todos invitados a este acto, no sé cuántos habrán llegado, pero lo importante acá es que estamos como gobierno, el gobierno del Presidente Gabriel Boric participó por completo en esta actividad, la única ausencia que tuvimos fue la ministra Jara porque se estaba dirigiendo al norte”.