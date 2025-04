Tras polémica por propuesta carcelaria: Coloma acusa un “abuso grotesco” del gobierno para atacar a Matthei

Un tenso cruce se vivió ayer entre representantes del gobierno y la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI).

Luego de que la aspirante a La Moneda entregara su propuesta de construir una cárcel de alta seguridad en Atacama, los titulares de Obras Públicas, Jéssica López; y Justicia, Jaime Gajardo, salieron a reprochar su idea.

Los ministros apuntaron a que ya existe un plan en marcha e instaron a Matthei a que se informe.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Al respecto, esta jornada, el secretario general del partido de Matthei, el diputado Juan Antonio Coloma, cargó con todo contra los secretarios de Estado.

“Lo que estamos viendo es un abuso grotesco por parte del gobierno de las distintas carteras para salir a atacar a Evelyn Matthei sin fundamentos”, acusó en entrevista con CNN.

Luego, aseveró que “no hay ninguna comparación de lo que es un plan que ha sido incapaz de llevar a cabo este gobierno. Esto es lo que hay en marcha, es la construcción de una cárcel pequeña en Copiapó que no tiene nada que ver con lo que está anunciando Evelyn Matthei”.

“No tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí lo que resulta burdo es cómo el gobierno utiliza el aparataje comunicacional del Estado para salir a atacar a Matthei”, reprochó.

Luego, lanzó: “Probablemente de lo más grosero que he visto es el video de la ministra de Obras Públicas el día de ayer o la intervención del ministro de Justicia, donde no solamente no se hace cargo de la incapacidad de su ministerio de construir cárceles, sino que no entiende la magnitud del anuncio hecho por Evelyn Matthei”.

“En breve, este gobierno dice que quiere avanzar en la construcción de cerca de 1.500 nuevas plazas. Chile no aguanta no construir cerca de 15.000 nuevas plazas”, aseguró.