Política

Tras reapertura de investigación contra Jadue: Jara insiste en que se focalice en su defensa y derecha refuerza críticas

A menos de un mes de que el Tricel terminara con las aspiraciones parlamentarias del exalcalde, durante este miércoles la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago abrió una posibilidad para que llegue a la papeleta del distrito 9.

Por 
Pedro Rosas
David Tralma
 
Rocío Latorre
Santiago 8 de octubre 2025. Se realiza de la audiencia de preparación del juicio oral para Daniel Jadue en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Este miércoles el caso del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), tomó un nuevo vuelco que podría rehabilitar su candidatura a la Cámara de Diputados.

Si bien hasta hoy el futuro del exjefe municipal estaba claro: por decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) sus derechos políticos están suspendidos luego de estar acusado por delito de pena aflictiva y, por lo tanto, no puede ser candidato a diputado por el distrito 9, lo cierto es que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago le abrió una nueva puerta.

En el marco del caso Farmacias Populares, donde está imputado por los delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa, la instancia accedió a la solicitud de su defensa y ordenó la reapertura de la investigación por 60 días más, perdiendo la calidad de acusado, lo que le podría permitir volver a disputar la elección parlamentaria de noviembre.

El tema no es menor. No solo debido a que el Tricel ya tomó una determinación que es inapelable, sino también porque su eventual regreso podría significar un nuevo reacomodo de las fuerzas políticas en el distrito 9.

Esto, después de que el fallo del tribunal electoral complicara las opciones del oficialismo de mantener los cuatro de lo siete escaños que tienen en el distrito.

De hecho, en el equipo del exalcade ya están analizando los pasos a seguir tras la resolución del tribunal.

Así, el tema no pasó desapercibido en el oficialismo ni en la derecha.

Incluso, el caso de Jadue llegó este miércoles hasta el comando presidencial de Jeannette Jara.

La abanderada del oficialismo tiene un conocido historial de desencuentros con el exalcalde de Recoleta, duelo que quedó manifestado, sobre todo, cuando el PC debió elegir quién sería su representante en las primarias del sector.

Los cruces entre ambos dirigentes comunistas no han parado y, desde que Jadue fue confirmado como candidato a diputado por el PC, ella ha reiterado que se debió concentrar en su defensa y no en una posible candidatura parlamentaria.

Su postura se sostuvo tras el fallo del Tricel que inhabilitó al exalcalde y fue reafirmada este miércoles. “Mi opinión siempre ha sido que aquellos que están en procesos judiciales se debieran dedicar a su defensa”, dijo Jara.

De todos modos, más allá de reiterar que Jadue se debió haber concentrado en su defensa judicial, Jara evitó ahondar en el caso y se limitó a aseverar: “Los procesos que están en curso deben seguir. En ese contexto no me corresponde nada más que decir que, ojalá, los fallos resuelvan prontamente esta situación, que en el tiempo cuando se extiende genera incertidumbre”.

La candidata oficialista habló luego de una reunión que sostuvo con la Asociación Chilena de Municipalidades. En la misma cita estuvo el actual alcalde de Recoleta, Fares Jadue (PC). El exconcejal fue el delfín de Daniel Jadue y, a diferencia de la exministra, respaldó de manera cerrada a su antecesor en el cargo.

“Varios de los chats de Hermosilla dan cuenta de que hubo un acuerdo entre personas para perjudicar a Daniel Jadue”, dijo Fares Jadue. En la misma línea, agregó que “Jadue no se llevó ningún peso a la casa, es una persona honorable. Puede haber una serie de problemas administrativos en la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, más no estoy de acuerdo con que varias de esas situaciones sean constitutivas de delito”.

Horas antes se refirió en los mismos términos el timonel del PC, Lautaro Carmona. En conversación con T13, el exdiputado afirmó que tiene “la más sana expectativa de que hecho todo el procedimiento de juicio real, porque hasta aquí aparece un juicio, entre comillas, porque tiene incluso sanciones como la prohibición de ser, de estar en el registro electoral y poder ser candidato, va a concluir en que él es inocente”.

Derecha suma críticas

En la derecha, por su parte, también miran con atención el tema.

Al respecto, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien compite en el distrito 9, aseguró que “Daniel Jadue está en todo su derecho de tratar de revertir la decisión del Tricel, pero la verdad es esta: la ley establece que las resoluciones del Tricel son inapelables y, por lo tanto, lo que debiera ocurrir es que finalmente se confirme la sentencia del Tricel, que indica que Daniel Jadue no es candidato y ni siquiera puede votar por haber estado acusado por delitos que merecen hasta 18 años de cárcel".

Su par de Evópoli y también candidato en la zona, Juan Manuel Santa Cruz, por su parte, recalcó que “una persona acusada por corrupción y fraude al Fisco, como es el caso de Daniel Jadue, y que merece pena aflictiva, no puede ser candidato. Eso dice el artículo 16 de la Constitución. Punto”.

En entrevista con La Tercera, por su parte, la candidata del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, apuntó contra el exalcalde del PC, y aseguró que “Daniel Jadue buscará a toda costa ser candidato, incluso aunque tenga una investigación en su contra".

