Tras restarse de cónclave oficialista: Mulet defiende decisión de FRVS de no asistir a Cerro Castillo

El diputado y candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, explicó la decisión adoptada por su colectividad, que no envió a ningún representante al conclave oficialista, y que encabezó el Presidente Gabriel Boric la noche de este martes en Cerro Castillo.

“ Quisimos representar con nuestra ausencia la molestia fundamentalmente producto de la despreocupación que hubo en el mensaje presidencial para con las regiones de nuestro país, no hubo prácticamente ninguna señal concreta con las regiones del país ”, aseveró el parlamentario.

Bajo esa línea, Mulet manifestó que se tienen “problemas graves” y que los anuncios de, por ejemplo, el metro al aeropuerto, que tiene un costo inmenso, que beneficia más bien a “un grupo pequeño de chilenos y chilenas”.

“ En regiones tenemos graves problemas con el transporte, las zonas rurales, las zonas urbanas, con transporte extremadamente caro, con sistemas de locomoción extremadamente lentos, con horarios extremadamente malos y se va vulnerando el derecho de las personas al transporte”, señaló el parlamentario por Atacama.

El abanderado afirmó que existe una falta de compromiso por parte del gobierno con las regiones y puso como ejemplo la no eliminación de los delegados presidenciales regionales.

Favoreciendo a una candidatura

Jaime Mulet también apuntó a la agenda de proyectos del Ejecutivo y que en su opinión están favoreciendo a una de las candidaturas oficialistas. “Vemos y nos preocupa en este proceso electoral y en las tres semanas que quedan, cierto sesgo en el gobierno en apoyar unas candidaturas y no otras candidaturas”, expresó.

“Yo quiero ser bien claro en eso. Creo que el gobierno no se debería inmiscuir en esta primaria, sino que debería darle garantías a los cuatro candidatos, a las dos candidatas, los dos candidatos de la misma forma, vamos a representar cualquier forma de discriminación que veamos en esta materia”, manifestó el parlamentario.

“Lo veo en el proyecto del aborto libre, cuando lo presenta la ministra (Antonia Orellana), en este mismo podio señala que no tiene los votos. ¿Si no tiene los votos para qué lo presenta?. Lo presenta para hacer una marcación, para llegar a determinado electorado al que yo no llego con la misma facilidad y eso evidentemente es una situación que produce un elemento diferenciador, porque si no van a tener los votos, bueno cuál es el sentido que tiene, presentarlo, marcar una postura, una postura que genera división dentro del oficialismo, al menos la postura que tengo yo”; sostuvo la carta presidencial de la FREVS.