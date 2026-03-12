SUSCRÍBETE
    Política

    Tras reunión con Kast: subsecretario de Estado de Estados Unidos proyecta cooperación en seguridad y economía con Chile

    Con respecto a la polémica sobre el cable chino, Landau sostuvo: “Lo que comentamos con el presidente Kast es la importancia de que Chile sea un hub digital para el mundo, que Chile sea conectado al mundo, pero que sean redes de comunicación fiables para todo el bien del pueblo chileno”.

    Por 
    Helen Mora
     
    Franco Cicchetti

    Temprano este jueves, el Presidente José Antonio Kast recibió en el Palacio de La Moneda al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y al embajador de ese país en Chile, Brandon Judd.

    Tras la cita, ambos representantes estadounidenses entregaron detalles sobre qué se conversó.

    “Hablamos de muchos temas, obviamente temas económicos son muy importantes para ambos países. Necesitamos cooperar en muchos temas, en materias de minerales, de comunicaciones y creo que tenemos una visión compartida para un futuro mejor para ambos países”, sostuvo Landau.

    “Vamos a seguir en cooperación en todos los temas que pueden ser de interés mutuo, y creo que el presidente obviamente tiene muchas de las mismas prioridades que nosotros, que son las fronteras seguras, que no entre el crimen organizado a su país. Aquí en Chile ustedes han visto alzas en el crimen y entonces nosotros queremos cooperar en materia de seguridad”, añadió.

    En ese sentido, explicó: “Estamos hablando de cooperación con varios países en varios temas. Por ejemplo, hablamos de la pesca ilegal en el mar Pacífico. Creo que en eso creo podría ser muy útil la cooperación entre Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, y muchos otros países para juntar nuestros recursos y organizar un plan que nos convenga a todos”.

    Consultado sobre la polémica del cable chino, que hace un tiempo atrás puso a Chile en medio de la guerra comercial entre EE.UU. y el gigante asiático, señaló: “Tuvimos una discusión, una plática muy importante, pero sobre todo de cuáles son las diferentes oportunidades para que Chile sea parte de toda la red global de comunicaciones, y eso es lo más importante para el presidente”.

    “Lo que comentamos con el presidente Kast es la importancia de que Chile sea un hub digital para el mundo, que Chile sea conectado al mundo, pero que sean redes de comunicación fiables para todo el bien del pueblo chileno”, agregó.

    Asimismo, el embajador Judd comentó: “Cuando hablamos en temas de seguridad y todo eso, siempre vamos a pensar en que nosotros somos socios y compartimos información, compartimos inteligencia, y si todavía queremos compartir todo eso, nosotros tenemos que tener confianza que la información que compartimos será guardado (...) Hasta ahora, el único que será dueño del cable será empresas de China, como dije, yo creo que el cable ya se acabó”.

